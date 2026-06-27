Há 70 anos Wasty Rodrigues morava na Rua do Porto, em Piracicaba, e resolveu vender a receita da mãe pra ganhar um trocado. Era creme de milho verde puro, sem enrolação. Para embalar, ela costurava a própria palha do milho num pacotinho triangular e amarrava com barbante

Faltava vender. Aí veio o grito que o Brasil decorou: Pamonha, pamonha, pamonha de Piracicaba, é o puro creme do milho verde”. Rodou quermesse, festa de escola, interior, capital, e a pamonha virou cara de festa junina.

Hoje a história segue na Fábrica di Pamonha*, da família Assarisse, em Charqueada. São 1200 por dia saindo quentinhas para o Mercado Municipal e para os mercados de Piracicaba. A doce tradicional ainda é 80% do movimento, mas já tem recheada e salgada para quem quer fugir do padrão.