Segundo a PM, o homem estava bebendo quando levantou, foi até o caixa e subtraiu R$ 600. Populares viram na hora e as câmeras flagraram tudo.

A noite desta sexta-feira (27) acabou mal pra um freguês de bar no bairro de Santa Tereza D’Ávila, em Capivari, na região de Piracicaba.

Os clientes seguraram o indivíduo até a polícia chegar. Quando os PMs algemaram, ele reagiu e foi contido com força moderada. Na revista, os policiais acharam o dinheiro escondido na cueca, na região genital. R$ 600 de volta para a dona do bar.

Antes da delegacia, ele passou na Santa Casa para exame, onde admitiu o furto e disse que estava arrependido. Tarde demais.

A Polícia ratificou o flagrante por furto em estabelecimento comercial. O homem ficou preso à disposição da justiça.