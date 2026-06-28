Uma operação da Polícia Militar terminou com a prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas na manhã deste sábado (28), no bairro Novo Horizonte, em Piracicaba.

Durante incursão pela Comunidade Esperança, os policiais perceberam um indivíduo em atitude suspeita ao lado de outros dois homens. Na abordagem, segundo a PM, ele admitiu que estava comercializando entorpecentes.

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