28 de junho de 2026
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EM PIRACICABA

Caiu na mão: Suspeito é preso com 90 pinos de cocaína

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
As drogas foram apreendidas pela polícia.
As drogas foram apreendidas pela polícia.

  Uma operação da Polícia Militar terminou com a prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas na manhã deste sábado (28), no bairro Novo Horizonte, em Piracicaba.

Durante incursão pela Comunidade Esperança, os policiais perceberam um indivíduo em atitude suspeita ao lado de outros dois homens. Na abordagem, segundo a PM, ele admitiu que estava comercializando entorpecentes.

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Com o suspeito, os policiais afirmam ter encontrado 90 pinos de cocaína e R$ 125 em dinheiro. Os outros dois abordados foram identificados e qualificados como usuários.

Todos foram encaminhados ao Plantão Policial. Após a análise da autoridade policial, o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça, suspeito de tráfico de drogas.

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