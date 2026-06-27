O Nhô Quim decidiu quando mais precisava, venceu o América-RJ por 2 a 0 diante de um Barão da Serra Negra pulsando e carimbou a vaga na terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. De quebra, garantiu presença na competição nacional de 2027 e manteve aceso o sonho do acesso.
Empurrado pela torcida, o XV de Piracicaba encontrou dificuldades no início diante da forte marcação carioca, mas mostrou personalidade e resolveu a partida ainda no primeiro tempo. Aos 44 minutos, Thales recebeu de Almir Luan, bateu com categoria e abriu o caminho da classificação. Já nos acréscimos, Serginho cruzou com precisão e Dudu Vieira apareceu de cabeça para ampliar e explodir o Barão da Serra Negra.
Na etapa final, o América-RJ tentou reagir e passou a controlar mais a posse de bola, mas parou em uma defesa sólida e organizada. Seguro em campo, o Nhô Quim administrou a vantagem, neutralizou as investidas adversárias e ainda levou perigo nos contra-ataques, sem permitir que a classificação fosse ameaçada.
Ao apito final, a torcida fez a festa nas arquibancadas para celebrar mais um passo importante na campanha. O XV agora aguarda o vencedor do confronto entre Cianorte e São Joseense para conhecer seu próximo adversário na caminhada rumo ao tão sonhado acesso à Série C.
O sonho continua vivo. E, pelo futebol apresentado no Barão da Serra Negra, o Nhô Quim mostrou que está pronto para lutar até o fim.