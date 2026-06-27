Por volta das 3h deste sábado (27), Silvio Ferreira do Nascimento Júnior, 44, seguia de moto pela Via Antônio Cruãnes Filho quando entrou na rotatória de acesso à Avenida Comendador Agostinho Prada, e atingiu em cheio um poste.
A violência do impacto causou sua morte no local, em Limeira, na região de Piracicaba.
LEIA MAIS
O Samu foi chamado às pressas, mas a morte foi constatada no próprio local do acidente. A rotatória ficou isolada por horas.
Peritos da Polícia Técnica recolheram pistas para entender o que aconteceu. Agora cabe à Polícia Civil apurar se foi velocidade, falha mecânica ou algum outro fator.
Silvio não resistiu à batida e morreu no Anel Viário, um dos trechos mais movimentados da cidade.O corpo foi levado pela funerária ao Instituto Médico Legal (IML).