28 de junho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PANCADA FATAL

Homem morre após bater moto em poste na região de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
O homem de 44 anos morreu no local do acidente.
O homem de 44 anos morreu no local do acidente.

  Por volta das 3h deste sábado (27), Silvio Ferreira do Nascimento Júnior, 44, seguia de moto pela Via Antônio Cruãnes Filho quando entrou na rotatória de acesso à Avenida Comendador Agostinho Prada, e atingiu em cheio um poste.

A violência do impacto causou sua morte no local, em Limeira, na região de Piracicaba.

LEIA MAIS

O Samu foi chamado às pressas, mas a morte foi constatada no próprio local do acidente. A rotatória ficou isolada por horas.

Peritos da Polícia Técnica recolheram pistas para entender o que aconteceu. Agora cabe à Polícia Civil apurar se foi velocidade, falha mecânica ou algum outro fator.

Silvio não resistiu à batida e morreu no Anel Viário, um dos trechos mais movimentados da cidade.O corpo foi levado pela funerária ao Instituto Médico Legal (IML).

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários