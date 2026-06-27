Um viaduto virou palco de tragédia na madrugada desta quinta-feira (25) na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O carro em que estavam Maria Cecília Ribeiro Sampaio, de 30 anos, e o namorado Jailton Rodrigues da Silva perdeu o controle, rompeu a mureta e despencou do viaduto da Joaquina direto no mar. Os dois morreram no local.
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Maria Cecília chegou a ser socorrida com vida e levada em estado gravíssimo para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu e teve a morte confirmada nesta sexta-feira (26). Natural de Boa Viagem, no Ceará, ela cursava Biomedicina e deixa um filho de apenas 3 anos.
A dor tomou conta das redes assim que a família confirmou. A irmã Débora Ribeiro compartilhou homenagens e fotos da jovem. A amiga Lauanda Farias escreveu que Maria Cecília “será lembrada com muito amor e carinho pra sempre”. Até a Paróquia de Nossa Senhora da Guia, no Ceará, publicou nota pedindo força à família e misericórdia para a jovem.
A Polícia Civil investiga o que provocou a queda no viaduto, considerado um ponto perigoso da Zona Oeste do Rio. .