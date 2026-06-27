27 de junho de 2026
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EM PIRACICABA

Toyota GT com placas do Paraguai invade contramão na Centenário

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhenyfer Oliveira
O Toyota GT 86 com placas do Paraguai foi apreendido pela PM.
O Toyota GT 86 com placas do Paraguai foi apreendido pela PM.

Na madrugada deste sábado (27), um Toyota GT 86 avaliado em R$ 120 mil, caiu nas mãos da PM durante bloqueio na Avenida Centenário, no São Dimas, em Piracicaba. O motivo: o esportivo vinha na contramão e com placa paraguaia.

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Os policiais da 4ª Companhia do 10º BPM/I viram o carro suspeito, ligaram a sirene e partiram para cima. Na abordagem, o motorista, brasileiro de 40 anos, disse que o carro custa cerca de R$ 120 mil. Só que não soube explicar o fato de não ter domicílio no Paraguai.

Durante a revista não foram encontradas drogas ou armas, mas o carro "caiu" na documentação.

Sem comprovar entrada legal no Brasil, o caso virou descaminho e foi parar na *Delegacia da Polícia Federal. O motorista prestou depoimento, foi liberado, mas deixou o GT 86 paraguaio no pátio. O esportivo ficou apreendido poe causa das pendências legais.

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