Na madrugada deste sábado (27), um Toyota GT 86 avaliado em R$ 120 mil, caiu nas mãos da PM durante bloqueio na Avenida Centenário, no São Dimas, em Piracicaba. O motivo: o esportivo vinha na contramão e com placa paraguaia.

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Os policiais da 4ª Companhia do 10º BPM/I viram o carro suspeito, ligaram a sirene e partiram para cima. Na abordagem, o motorista, brasileiro de 40 anos, disse que o carro custa cerca de R$ 120 mil. Só que não soube explicar o fato de não ter domicílio no Paraguai.