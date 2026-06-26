Depois de dias marcados por chuva e pela chegada de uma forte massa de ar frio, o tempo deve mudar completamente em Piracicaba. A previsão indica que um bloqueio atmosférico vai atuar sobre a região Sudeste nos próximos dias, impedindo a chegada de novas frentes frias e reduzindo as chances de chuva no município.
Com essa mudança, o tempo ficará mais seco ao longo da próxima semana e também no início de julho. A expectativa é de dias com predomínio de sol, poucas nuvens e temperaturas em elevação.
As máximas devem se aproximar dos 30°C durante as tardes, enquanto as mínimas devem ficar em torno de 15°C nas primeiras horas da manhã. Apesar do frio ao amanhecer, o aquecimento ao longo do dia será mais intenso em comparação com os últimos dias.
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O que é um bloqueio atmosférico?
O bloqueio atmosférico é um fenômeno que impede o avanço de frentes frias e de áreas de instabilidade. Na prática, ele funciona como uma barreira na atmosfera, mantendo o tempo firme por vários dias seguidos.
Com isso, as chuvas deixam de atingir grande parte da região Sudeste e o frio perde força, favorecendo a elevação das temperaturas. Esse cenário deve predominar em Piracicaba durante a próxima semana.
Umidade do ar também deve cair
Além da ausência de chuva, a massa de ar seco deve provocar queda nos índices de umidade relativa do ar, principalmente durante as tardes. Essa condição é comum no inverno e pode causar desconforto, como ressecamento da pele, dos olhos e das vias respiratórias.
A recomendação é manter a hidratação ao longo do dia, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e, quando possível, umidificar os ambientes.
Sem previsão de chuva
Segundo a previsão meteorológica, não há expectativa de chuva para Piracicaba nos próximos dias. O bloqueio atmosférico deve manter as condições de tempo estável até o início de julho, favorecendo dias ensolarados e temperaturas mais altas durante a tarde.
A mudança no tempo ocorre logo após um período de instabilidade que trouxe chuva e uma das ondas de frio mais intensas do ano para a cidade. Agora, o cenário é de tempo firme, manhãs mais amenas e tardes com sensação de calor.