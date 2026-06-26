Depois de dias marcados por chuva e pela chegada de uma forte massa de ar frio, o tempo deve mudar completamente em Piracicaba. A previsão indica que um bloqueio atmosférico vai atuar sobre a região Sudeste nos próximos dias, impedindo a chegada de novas frentes frias e reduzindo as chances de chuva no município.

Com essa mudança, o tempo ficará mais seco ao longo da próxima semana e também no início de julho. A expectativa é de dias com predomínio de sol, poucas nuvens e temperaturas em elevação.

As máximas devem se aproximar dos 30°C durante as tardes, enquanto as mínimas devem ficar em torno de 15°C nas primeiras horas da manhã. Apesar do frio ao amanhecer, o aquecimento ao longo do dia será mais intenso em comparação com os últimos dias.