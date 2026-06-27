27 de junho de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Dono de bar dá paulada em cabeça de cliente e foge

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Equipes do SAMU socorreram a vítima.
Equipes do SAMU socorreram a vítima.

  O copo virou paulada. Uma discussão dentro de um bar no Jardim Residencial Ernesto Kuhl, em Limeira, na região de Piracicaba, acabou com um homem sangrando na noite de quarta-feira (24).

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Segundo o boletim de ocorrência, tudo começou dentro do estabelecimento. No meio da confusão, o dono do bar pegou um pedaço de madeira e desferiu um paulada. O golpe derrubou o homem na hora.

A Guarda Civil Municipal foi acionada. Quando os agentes chegaram, encontraram o cliente caído dentro do bar, mas ainda consciente. Ele contou que quem bateu nele foi o próprio dono do negócio.

Testemunhas disseram a mesma coisa pra GCM: logo depois da agressão, o suspeito trancou o "boteco" antes da polícia chegar.

Equipes do Samu foram chamadas de urgência. Os socorristas fizeram o primeiro atendimento no local e levaram a vítima para o Hospital Humanitária de Limeira. Ela ficou internado sob cuidados médicos.

O caso foi registrado como *lesão corporal* no 4º Distrito Policial. Agora a Polícia Civil entrou no caso e já está nas ruas atrás do dono do bar.

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