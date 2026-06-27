O copo virou paulada. Uma discussão dentro de um bar no Jardim Residencial Ernesto Kuhl, em Limeira, na região de Piracicaba, acabou com um homem sangrando na noite de quarta-feira (24).

LEIA MAIS

Segundo o boletim de ocorrência, tudo começou dentro do estabelecimento. No meio da confusão, o dono do bar pegou um pedaço de madeira e desferiu um paulada. O golpe derrubou o homem na hora.