O copo virou paulada. Uma discussão dentro de um bar no Jardim Residencial Ernesto Kuhl, em Limeira, na região de Piracicaba, acabou com um homem sangrando na noite de quarta-feira (24).
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Segundo o boletim de ocorrência, tudo começou dentro do estabelecimento. No meio da confusão, o dono do bar pegou um pedaço de madeira e desferiu um paulada. O golpe derrubou o homem na hora.
A Guarda Civil Municipal foi acionada. Quando os agentes chegaram, encontraram o cliente caído dentro do bar, mas ainda consciente. Ele contou que quem bateu nele foi o próprio dono do negócio.
Testemunhas disseram a mesma coisa pra GCM: logo depois da agressão, o suspeito trancou o "boteco" antes da polícia chegar.
Equipes do Samu foram chamadas de urgência. Os socorristas fizeram o primeiro atendimento no local e levaram a vítima para o Hospital Humanitária de Limeira. Ela ficou internado sob cuidados médicos.
O caso foi registrado como *lesão corporal* no 4º Distrito Policial. Agora a Polícia Civil entrou no caso e já está nas ruas atrás do dono do bar.