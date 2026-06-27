Depois de bater na cabeça do cliente com um pedaço de madeira, o dono de um bar do no Jardim Ernesto Kuhl, em Limeira, na região de Piracicaba, baixou a porta e sumiu.

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A cena foi na noite de quarta-feira (24). A discussão esquentou, o dono perdeu a cabeça e o cliente caiu sangrando no chão do próprio bar. A Guarda Civil encontrou o homem consciente, mas com a cabeça aberta. Ele apontou o agressor sem medo: foi o dono.