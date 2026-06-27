27 de junho de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

'Trancou o bar e fugiu', dizem testemunhas de paulada em cliente

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
Após abrir cabeça de cliente na paulada, comerciante sumiu.
Após abrir cabeça de cliente na paulada, comerciante sumiu.

  Depois de bater na cabeça do cliente com um pedaço de madeira, o dono de um bar do no Jardim Ernesto Kuhl, em Limeira, na região de Piracicaba, baixou a porta e sumiu.

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A cena foi na noite de quarta-feira (24). A discussão esquentou, o dono perdeu a cabeça e o cliente caiu sangrando no chão do próprio bar. A Guarda Civil encontrou o homem consciente, mas com a cabeça aberta. Ele apontou o agressor sem medo: foi o dono.

Quem estava no bar contou a mesma versão para os GCMs: assim que viu o estrago, o suspeito desceu as portas, apagou a luz e "empreendeu fuga antena da chagada da viatura.

O socorro

O Samu chegou rápido, estancou o sangue e correu para o Hospital Humanitária. Lá o homem segue internado e sob observação. O golpe foi forte. Poderia ter sido pior.

Caçada policial

O 4º DP registrou como lesão corporal, mas a investigação já subiu de tom. A Polícia Civil abriu diligências e procura o agressor, ouvindo vizinhos, analisando imagens das câmeras de segurança da região e indo atrás do endereço do suspeito.

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