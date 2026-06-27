Depois de bater na cabeça do cliente com um pedaço de madeira, o dono de um bar do no Jardim Ernesto Kuhl, em Limeira, na região de Piracicaba, baixou a porta e sumiu.
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A cena foi na noite de quarta-feira (24). A discussão esquentou, o dono perdeu a cabeça e o cliente caiu sangrando no chão do próprio bar. A Guarda Civil encontrou o homem consciente, mas com a cabeça aberta. Ele apontou o agressor sem medo: foi o dono.
Quem estava no bar contou a mesma versão para os GCMs: assim que viu o estrago, o suspeito desceu as portas, apagou a luz e "empreendeu fuga antena da chagada da viatura.
O socorro
O Samu chegou rápido, estancou o sangue e correu para o Hospital Humanitária. Lá o homem segue internado e sob observação. O golpe foi forte. Poderia ter sido pior.
Caçada policial
O 4º DP registrou como lesão corporal, mas a investigação já subiu de tom. A Polícia Civil abriu diligências e procura o agressor, ouvindo vizinhos, analisando imagens das câmeras de segurança da região e indo atrás do endereço do suspeito.