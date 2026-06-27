Ele chorou na frente das câmeras, falou em assalto e sequestro. Mas foi a polícia e a Justiça que mostraram a verdade nesta quinta-feira (25), em São Pedro, na região de Piracicaba: Danilo Henrique Gonçalves Francisco matou a própria esposa e tentou enganar todo mundo. O júri deu 24 anos e 6 meses de cadeia em regime fechado, mais 1 ano e 6 meses de detenção, e 50 dias.

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O crime aconteceu em novembro de 2023, em São Pedro. Vanessa Veroneze Francisco foi levada para uma área rural e executada com um tiro na nuca. No início, tudo apontava para latrocínio. O marido dizia que tinham abordado o casal, roubado e levado Vanessa. Só que a história não fechava.