27 de junho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
REGIÃO DE PIRACICABA

Marido que simulou sequestro para ocultar feminicídio é condenado

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Vanessa Veroneze foi morta pelo marido em 2023.
Vanessa Veroneze foi morta pelo marido em 2023.

  Ele chorou na frente das câmeras, falou em assalto e sequestro. Mas foi a polícia e a Justiça que mostraram a verdade nesta quinta-feira (25), em São Pedro, na região de Piracicaba: Danilo Henrique Gonçalves Francisco matou a própria esposa e tentou enganar todo mundo. O júri deu 24 anos e 6 meses de cadeia em regime fechado, mais 1 ano e 6 meses de detenção, e 50 dias.

LEIA MAIS

O crime aconteceu em novembro de 2023, em São Pedro. Vanessa Veroneze Francisco foi levada para uma área rural e executada com um tiro na nuca. No início, tudo apontava para latrocínio. O marido dizia que tinham abordado o casal, roubado e levado Vanessa. Só que a história não fechava.

A Polícia Civil foi atrás e a versão desmoronou. O inquérito, concluído em fevereiro de 2024, mostrou que não houve assalto. Danilo forjou o sequestro para encobrir o feminicídio. Ele foi preso e passou a responder por feminicídio, furto qualificado, posse ilegal de arma, fraude processual e coação no curso do processo.

Durante a investigação, o delegado afirmou que Danilo negou o envolvimento desde o primeiro dia. No tribunal, o Conselho de Sentença não teve dúvidas. O julgamento se estendeu até 21h50 e terminou com a condenação.

O caso de Vanessa virou exemplo do que a polícia chama de “crime encenado”: quando o autor tenta criar uma cena falsa para desviar a investigação. Desta vez não funcionou. A mentira caiu e a pena veio pesada.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários