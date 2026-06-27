Ele chorou na frente das câmeras, falou em assalto e sequestro. Mas foi a polícia e a Justiça que mostraram a verdade nesta quinta-feira (25), em São Pedro, na região de Piracicaba: Danilo Henrique Gonçalves Francisco matou a própria esposa e tentou enganar todo mundo. O júri deu 24 anos e 6 meses de cadeia em regime fechado, mais 1 ano e 6 meses de detenção, e 50 dias.
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O crime aconteceu em novembro de 2023, em São Pedro. Vanessa Veroneze Francisco foi levada para uma área rural e executada com um tiro na nuca. No início, tudo apontava para latrocínio. O marido dizia que tinham abordado o casal, roubado e levado Vanessa. Só que a história não fechava.
A Polícia Civil foi atrás e a versão desmoronou. O inquérito, concluído em fevereiro de 2024, mostrou que não houve assalto. Danilo forjou o sequestro para encobrir o feminicídio. Ele foi preso e passou a responder por feminicídio, furto qualificado, posse ilegal de arma, fraude processual e coação no curso do processo.
Durante a investigação, o delegado afirmou que Danilo negou o envolvimento desde o primeiro dia. No tribunal, o Conselho de Sentença não teve dúvidas. O julgamento se estendeu até 21h50 e terminou com a condenação.
O caso de Vanessa virou exemplo do que a polícia chama de “crime encenado”: quando o autor tenta criar uma cena falsa para desviar a investigação. Desta vez não funcionou. A mentira caiu e a pena veio pesada.