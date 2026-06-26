A Polícia Civil deu um duro golpe contra uma organização criminosa suspeita de aplicar um esquema milionário de fraudes fiscais e lavagem de dinheiro.
Na manhã desta sexta-feira (26), a Operação Duplicata Fantasma mobilizou equipes da DEIC e cumpriu dezenas de mandados em cidades de São Paulo e Minas Gerais.
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O alvo é um grupo investigado por movimentar mais de R$ 225 milhões com notas fiscais frias, empresas de fachada e duplicatas falsas usadas para enganar instituições financeiras e fundos de investimento.
Durante a ofensiva, os policiais apreenderam três carros de luxo — um Toyota, um Hyundai e um BYD — além de celulares, computadores, documentos, contratos e materiais contábeis que podem ampliar ainda mais a investigação.
Segundo a Polícia Civil, a quadrilha montou uma sofisticada rede de empresas fantasmas para emitir notas fiscais sem qualquer operação comercial. Com esses documentos fraudulentos, eram criadas duplicatas que depois eram negociadas no mercado financeiro como se fossem créditos verdadeiros, causando prejuízos milionários.
As investigações apontam que o dinheiro obtido com as fraudes era pulverizado em diversas contas bancárias para dificultar o rastreamento. Na etapa final do esquema, os recursos eram lavados por meio da compra de imóveis superfaturados, aplicações financeiras e veículos de luxo pagos à vista.
Ao todo, cerca de 13 equipes cumpriram 28 mandados de busca e apreensão em Piracicaba, Sumaré, Americana, Santa Bárbara d'Oeste, Nova Odessa, Hortolândia, Limeira, Santa Rita de Caldas e Andradas, com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais.
A polícia agora analisa todo o material apreendido e não descarta novas fases da operação. O objetivo é identificar outros integrantes da organização criminosa, bloquear bens e recuperar parte do dinheiro desviado.