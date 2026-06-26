Na manhã desta sexta-feira (26), a Operação Duplicata Fantasma mobilizou equipes da DEIC e cumpriu dezenas de mandados em cidades de São Paulo e Minas Gerais.

A Polícia Civil deu um duro golpe contra uma organização criminosa suspeita de aplicar um esquema milionário de fraudes fiscais e lavagem de dinheiro.

O alvo é um grupo investigado por movimentar mais de R$ 225 milhões com notas fiscais frias, empresas de fachada e duplicatas falsas usadas para enganar instituições financeiras e fundos de investimento.

Durante a ofensiva, os policiais apreenderam três carros de luxo — um Toyota, um Hyundai e um BYD — além de celulares, computadores, documentos, contratos e materiais contábeis que podem ampliar ainda mais a investigação.

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha montou uma sofisticada rede de empresas fantasmas para emitir notas fiscais sem qualquer operação comercial. Com esses documentos fraudulentos, eram criadas duplicatas que depois eram negociadas no mercado financeiro como se fossem créditos verdadeiros, causando prejuízos milionários.