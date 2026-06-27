Quem trabalha com carteira assinada agora tem uma nova alternativa para reduzir o custo de um empréstimo. A partir da Lei 15.179/2025, o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode ser utilizado como garantia em operações de crédito consignado privado, medida que busca diminuir as taxas de juros e ampliar o acesso ao crédito para empregados do setor privado.

A mudança aproxima as condições oferecidas aos trabalhadores da iniciativa privada daquelas já disponíveis para servidores públicos. Ao contar com uma garantia adicional, as instituições financeiras assumem menos risco de inadimplência e podem oferecer contratos com juros mais baixos.

Apesar da novidade, a utilização do FGTS não é obrigatória. O trabalhador continua livre para decidir se deseja ou não vincular o saldo do fundo à contratação do empréstimo, conforme as opções disponibilizadas pela instituição financeira.