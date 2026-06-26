O documento, firmado entre o Sincomércio Piracicaba e o Sindicato dos Empregados do Comércio, estabelece que os trabalhadores devem ser dispensados para acompanhar a partida, garantindo o direito de assistir ao jogo sem prejuízo das normas acordadas entre as entidades.

Quem pretende fazer compras na próxima segunda-feira (29) deve ficar atento. O comércio de Piracicaba terá horário especial durante o jogo da Seleção Brasileira contra o Japão, válido pela fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. A partida está marcada para as 14h (horário de Brasília), e as empresas deverão seguir as regras previstas no aditamento da Convenção Coletiva de Trabalho.

Pelas regras definidas na convenção, as empresas poderão liberar os funcionários 1 hora antes do início da partida para que assistam ao jogo onde preferirem. Outra opção é dispensá-los apenas meia hora antes, desde que o estabelecimento ofereça estrutura para que todos acompanhem a transmissão no próprio local de trabalho.

Após o encerramento da partida, também fica a critério de cada empresa retomar as atividades. Nesse caso, o retorno poderá ocorrer meia hora ou uma hora depois do apito final, conforme a modalidade de dispensa adotada antes do jogo.

As orientações valem para as lojas do Centro e dos corredores comerciais dos bairros de Piracicaba, que deverão adequar o expediente às determinações previstas no aditamento da Convenção Coletiva.

Shopping também altera expediente