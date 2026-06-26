Quem pretende fazer compras na próxima segunda-feira (29) deve ficar atento. O comércio de Piracicaba terá horário especial durante o jogo da Seleção Brasileira contra o Japão, válido pela fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. A partida está marcada para as 14h (horário de Brasília), e as empresas deverão seguir as regras previstas no aditamento da Convenção Coletiva de Trabalho.
O documento, firmado entre o Sincomércio Piracicaba e o Sindicato dos Empregados do Comércio, estabelece que os trabalhadores devem ser dispensados para acompanhar a partida, garantindo o direito de assistir ao jogo sem prejuízo das normas acordadas entre as entidades.
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Pelas regras definidas na convenção, as empresas poderão liberar os funcionários 1 hora antes do início da partida para que assistam ao jogo onde preferirem. Outra opção é dispensá-los apenas meia hora antes, desde que o estabelecimento ofereça estrutura para que todos acompanhem a transmissão no próprio local de trabalho.
Após o encerramento da partida, também fica a critério de cada empresa retomar as atividades. Nesse caso, o retorno poderá ocorrer meia hora ou uma hora depois do apito final, conforme a modalidade de dispensa adotada antes do jogo.
As orientações valem para as lojas do Centro e dos corredores comerciais dos bairros de Piracicaba, que deverão adequar o expediente às determinações previstas no aditamento da Convenção Coletiva.
Shopping também altera expediente
O Shopping Piracicaba também anunciou mudanças no funcionamento das lojas durante o confronto entre Brasil e Japão. De acordo com a administração, os estabelecimentos abrirão das 10h às 13h e retomarão o atendimento das 17h às 22h.
Caso a partida tenha prorrogação, a reabertura das lojas acontecerá 1 hora após o término do jogo. Já os supermercados instalados no empreendimento funcionarão em horários próprios, conforme a escala de cada operação.
Para esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do comércio durante os jogos da Seleção Brasileira, comerciantes e consumidores podem entrar em contato pelo telefone (19) 3422-0808.