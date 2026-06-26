Receber pouco mais de R$ 7,6 mil por mês ainda é o mínimo necessário para que uma família brasileira consiga arcar com as despesas essenciais. A estimativa é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que calculou em R$ 7.612,49 o salário ideal para um lar formado por quatro pessoas, considerando os dados de abril de 2026.

O valor representa quase cinco vezes o salário mínimo nacional, atualmente fixado em R$ 1.621. O cálculo considera uma família composta por dois adultos e duas crianças e inclui despesas com alimentação, moradia, transporte, saúde, educação, vestuário, higiene, lazer e previdência.

Mesmo alcançando essa renda, especialistas destacam que o equilíbrio financeiro depende do planejamento do orçamento e do controle dos gastos, já que o custo de vida segue pressionando o bolso dos brasileiros.