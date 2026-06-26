27 de junho de 2026
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ECONOMIA

Salário de R$7 mil? Veja a renda ideal para uma família no Brasil

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Foto: José Cruz/Agência Brasil
O salário considerado ideal para uma família de quatro pessoas é quase cinco vezes maior que o mínimo atual.
O salário considerado ideal para uma família de quatro pessoas é quase cinco vezes maior que o mínimo atual.

Receber pouco mais de R$ 7,6 mil por mês ainda é o mínimo necessário para que uma família brasileira consiga arcar com as despesas essenciais. A estimativa é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que calculou em R$ 7.612,49 o salário ideal para um lar formado por quatro pessoas, considerando os dados de abril de 2026.

O valor representa quase cinco vezes o salário mínimo nacional, atualmente fixado em R$ 1.621. O cálculo considera uma família composta por dois adultos e duas crianças e inclui despesas com alimentação, moradia, transporte, saúde, educação, vestuário, higiene, lazer e previdência.

Mesmo alcançando essa renda, especialistas destacam que o equilíbrio financeiro depende do planejamento do orçamento e do controle dos gastos, já que o custo de vida segue pressionando o bolso dos brasileiros.

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Alimentação continua entre os maiores desafios

A cesta básica permanece como um dos principais indicadores do aumento do custo de vida. Em abril, São Paulo registrou o maior preço do país, com o conjunto de alimentos básicos chegando a R$ 906,14.

Na sequência aparecem Cuiabá, onde a cesta custava R$ 880,06, e o Rio de Janeiro, com R$ 879,03. Em contrapartida, São Luís, Aracaju e Maceió apresentaram os menores valores entre as capitais pesquisadas.

A diferença nos preços dos alimentos ajuda a explicar por que o salário considerado necessário pelo Dieese permanece muito acima do piso nacional, especialmente em um cenário de inflação acumulada sobre itens essenciais.

Cidade onde se vive pesa no orçamento

O custo de vida varia significativamente conforme a região do país. Moradores das grandes capitais costumam enfrentar despesas mais elevadas com aluguel, transporte, educação e serviços, o que exige uma renda maior para manter o padrão básico de consumo.

Já em cidades menores, embora alguns gastos sejam reduzidos, as despesas essenciais continuam comprometendo boa parte da renda das famílias, principalmente quando os salários não acompanham a alta dos preços.

Diante desse cenário, especialistas recomendam manter um controle rigoroso das finanças, priorizar despesas indispensáveis e reservar parte da renda para imprevistos. Essas medidas podem fazer diferença no orçamento, independentemente do valor recebido mensalmente.

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