O inverno exige atenção redobrada dos tutores de gatos. Embora os felinos costumem demonstrar poucos sinais de desconforto, algumas alterações de comportamento podem indicar doenças respiratórias potencialmente graves. Entre elas, a respiração com a boca aberta é considerada um dos sintomas mais preocupantes, já que pode estar relacionada à insuficiência respiratória e demanda atendimento veterinário imediato.

Além desse sinal, espirros frequentes, secreção nasal, olhos lacrimejando, apatia e perda de disposição também merecem investigação. A recomendação é que qualquer mudança persistente na rotina do animal seja avaliada por um profissional, especialmente durante os períodos de temperaturas mais baixas.

A prevenção também passa por medidas simples dentro de casa. Estimular a ingestão de água, oferecer alimentação úmida, manter a vacinação em dia e proporcionar um ambiente aquecido e bem ventilado reduzem significativamente os riscos de complicações respiratórias típicas da estação.