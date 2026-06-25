Com a chegada do inverno, os cuidados com a saúde vão muito além de casacos e cobertores. As baixas temperaturas também podem representar um risco maior para o coração e para a circulação sanguínea, especialmente entre pessoas que já convivem com fatores que favorecem doenças cardiovasculares.

Entre os principais sinais de alerta que exigem atenção imediata estão dor ou sensação de pressão no peito, falta de ar, palpitações, tontura, desmaios e dificuldade para falar. Alterações como fraqueza em apenas um lado do corpo também podem indicar um quadro grave, como um acidente vascular cerebral (AVC).

Além disso, sintomas como dores intensas nas pernas, inchaço repentino e mudanças na coloração da pele podem estar relacionados a problemas vasculares que demandam avaliação médica rápida. Especialistas ressaltam que a identificação precoce desses sinais pode ser decisiva para evitar complicações mais sérias.