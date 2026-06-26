27 de junho de 2026
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NA CADEIA

Filho ameaça mãe com facas em açougue na região de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM
O homem foi contido e preso pela Guarda Civil .
O homem foi contido e preso pela Guarda Civil .

 Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal após ameaçar a própria mãe com duas facas dentro de um açougue, em Rio das Pedras, na região de Piracicaba, no fim da tarde desta sexta-feira (26).

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Segundo informações da GCM, as equipes foram acionadas para atender a uma ocorrência de violência doméstica envolvendo um homem armado com facas. Ao chegarem ao estabelecimento, os guardas encontraram o suspeito completamente alterado, ameaçando a própria mãe e provocando momentos de tensão entre as pessoas que estavam no local.

Diante da gravidade da situação, os agentes conseguiram conter o homem sem que ninguém ficasse ferido. Ele foi conduzido ao Plantão Policial de Rio das Pedras e, posteriormente, encaminhado ao 1º Distrito Policial de Piracicaba.

A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência por ameaça no contexto de violência doméstica. Após os procedimentos, o suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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