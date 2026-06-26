26 de junho de 2026
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EM PIRACICABA

VÍDEO: Padrasto suspeito de agredir criança é preso com arsenal

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
As armas foram apreendidas e o homem preso.
As armas foram apreendidas e o homem preso.

 A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem investigado por agredir o enteado de apenas 11 anos e manter um verdadeiro arsenal dentro de casa, na região de Anhumas, zona rural de Piracicaba.

A ação, batizada de Operação Arsenal Doméstico, foi realizada na quinta-feira (25), menos de 24 horas após o início das investigações.

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Segundo a polícia, o caso veio à tona depois que o pai da criança procurou as autoridades e denunciou que o filho era vítima de agressões constantes praticadas pelo padrasto ao longo dos últimos anos. O menino relatou ter sofrido beliscões, tapas e chutes, que provocaram diversas lesões pelo corpo.

Durante a investigação, os policiais também descobriram que o suspeito teria feito ameaças, afirmando que utilizaria armas de fogo caso alguém tentasse enfrentá-lo. A informação aumentou o grau de urgência da ocorrência e mobilizou equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA) de Piracicaba.

Coordenados pelo delegado Thales Fleury, os investigadores localizaram rapidamente o suspeito. Ao ser informado sobre as denúncias, ele confirmou que mantinha armas em sua residência e levou os policiais até o imóvel.

Na vistoria, foram apreendidos dois revólveres, duas espingardas, grande quantidade de munições, cartuchos, espoletas e materiais utilizados para recarga artesanal de munições, configurando a posse irregular de armamento.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. Ele poderá responder pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, lesão corporal, maus-tratos e ameaça.

A Polícia Civil destacou que a operação reforça o compromisso da instituição com a proteção de crianças e adolescentes e com o combate à posse ilegal de armas, especialmente em situações que colocam vítimas em risco.

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