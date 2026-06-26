A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem investigado por agredir o enteado de apenas 11 anos e manter um verdadeiro arsenal dentro de casa, na região de Anhumas, zona rural de Piracicaba.
A ação, batizada de Operação Arsenal Doméstico, foi realizada na quinta-feira (25), menos de 24 horas após o início das investigações.
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Segundo a polícia, o caso veio à tona depois que o pai da criança procurou as autoridades e denunciou que o filho era vítima de agressões constantes praticadas pelo padrasto ao longo dos últimos anos. O menino relatou ter sofrido beliscões, tapas e chutes, que provocaram diversas lesões pelo corpo.
Durante a investigação, os policiais também descobriram que o suspeito teria feito ameaças, afirmando que utilizaria armas de fogo caso alguém tentasse enfrentá-lo. A informação aumentou o grau de urgência da ocorrência e mobilizou equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA) de Piracicaba.
Coordenados pelo delegado Thales Fleury, os investigadores localizaram rapidamente o suspeito. Ao ser informado sobre as denúncias, ele confirmou que mantinha armas em sua residência e levou os policiais até o imóvel.
Na vistoria, foram apreendidos dois revólveres, duas espingardas, grande quantidade de munições, cartuchos, espoletas e materiais utilizados para recarga artesanal de munições, configurando a posse irregular de armamento.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. Ele poderá responder pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, lesão corporal, maus-tratos e ameaça.
A Polícia Civil destacou que a operação reforça o compromisso da instituição com a proteção de crianças e adolescentes e com o combate à posse ilegal de armas, especialmente em situações que colocam vítimas em risco.