O último fim de semana de junho será movimentado em Piracicaba, com programação que reúne concertos, espetáculos teatrais, festas juninas, apresentações musicais, atividades culturais e opções para toda a família. Entre sexta-feira (26) e domingo (28), há eventos gratuitos e pagos espalhados por diferentes espaços da cidade, como o Engenho Central, Teatro Municipal Dr. Losso Netto e Sesc Piracicaba.
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Orquestra de Câmara de Cordas abre a programação na sexta
A Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba (OCP) apresenta o espetáculo "Concertos para Cordas" nesta sexta-feira (26), às 20h, no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central. Sob regência do maestro Ivan Bueno, o concerto reúne obras de Vasily Kalinnikov, Max Bruch e Felix Mendelssohn, com participação dos solistas Raphael Oliveira (violoncelo) e Felipe Porsebon (violino).
A apresentação tem duração aproximada de 50 minutos, classificação livre e entrada gratuita. Os ingressos podem ser retirados antecipadamente pela plataforma Mega Bilheteria ou 1 hora antes do espetáculo na bilheteria do teatro, conforme disponibilidade de um lote extra de 100 ingressos.
Projeto Oficinas de Música Caipira leva clássicos ao Engenho
O sábado (27) começa ao som da música de raiz com o projeto Oficinas de Música Caipira, às 10h30, no Engenho Central. A apresentação reúne coral, violão e viola caipira em um repertório que passeia por clássicos sertanejos e da música popular brasileira.
O espetáculo tem entrada gratuita e classificação livre. No repertório estão sucessos como Estrada da Vida, Beijinho Doce, O Menino da Porteira, Trem Bala e Bola de Meia, Bola de Gude.
Projeto Guri apresenta concerto de música brasileira
Ainda no sábado (27), às 14h, o Teatro Erotides de Campos recebe o concerto "Canta, Brasil!", reunindo o Coral do Guri de Piracicaba e a Orquestra Popular do Guri de Indaiatuba.
A apresentação é gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes na bilheteria, sujeita à disponibilidade, e classificação livre. O repertório reúne obras de compositores como Dori Caymmi, Zé Keti, Geraldo Vandré, Alexandre Andrés e Michele Leal.
Forreggae Junino reúne tradição e diversidade musical
Também no sábado (27), das 15h às 20h30, o Engenho Central recebe o Forreggae Junino, evento gratuito que mistura o tradicional forró pé de serra com o reggae em uma programação voltada para toda a família.
Entre as atrações estão Nação Sankofa Baobá, Forró de Terno com participação do Trio Juazeiro e Os 3 do Engenho. O evento acontece em palco montado próximo à passarela pênsil, conta com food trucks, espaço pet friendly, classificação livre e entrada gratuita.
Festival da Pamonha valoriza tradição gastronômica de Piracicaba
Piracicaba promove neste sábado (27) e domingo (28), das 9h às 13h, mais uma edição do Festival Rural da Pamonha, na Avenida Alidor Pecorari, ao lado da Casa do Artesão. Com entrada gratuita e classificação livre, o evento é realizado pelo Fundo Social de Solidariedade em parceria com a Cataguá Construtora e foi criado para recepcionar os participantes da 10ª Corridinha Turística e da 15ª Corrida Turística de Piracicaba, além de oferecer uma opção de lazer para moradores e visitantes.
Reconhecida como a Terra da Pamonha, Piracicaba terá como destaque a gastronomia típica preparada por oito produtores certificados pelo Selapir (Selo Local de Alimentos de Piracicaba). Além da tradicional pamonha, o público poderá experimentar diversas receitas à base de milho que valorizam a culinária rural da região. No sábado, a programação inclui ainda a Oficina Reino da Pamonha, destinada às crianças, com cinco turmas de 45 minutos a partir das 9h. As inscrições serão feitas no próprio local, mediante investimento de R$ 30 por participante, proporcionando uma experiência prática de preparo da receita que se tornou um dos maiores símbolos gastronômicos do município.
Botas! volta ao palco do Teatro Municipal
No domingo (28), às 18h, a Companhia Estável de Teatro Amador de Piracicaba (Ceta) apresenta o espetáculo Botas! no Teatro Municipal Dr. Losso Netto.
Inspirada em obras de Nelson Rodrigues e Plínio Marcos, a montagem aborda temas ligados às violências e contradições enfrentadas por mulheres em diferentes contextos sociais. A entrada é gratuita, com distribuição de ingressos 1 hora antes da sessão. A classificação indicativa é para público adulto.
Festas juninas mantêm tradição no último fim de semana de junho
As tradicionais quermesses seguem movimentando Piracicaba. O principal destaque é a 91ª Festa de São João do Tupi, realizada na Paróquia São José de Tupi, nos dias 27 e 28, com funcionamento a partir das 11h, missas, levantamento do mastro, acendimento da fogueira, apresentações musicais e diversas comidas típicas. A entrada é gratuita.
Também seguem com programação a Paróquia São João Batista Precursor, no bairro Água Branca, na sexta (26) e sábado (27); a Paróquia Menino Jesus de Praga, no Jaraguá, também na sexta (26) e sábado (27); e o Santuário Nossa Senhora dos Prazeres, na Nova Piracicaba, no sábado (27). Todos os eventos têm entrada gratuita e contam com barracas de comidas típicas, atrações musicais e atividades para toda a família.
Programação do Sesc Piracicaba
Sexta-feira (26)
O Sesc recebe o show Sanfonia Jazz, às 20h, na Cafeteria, com entrada gratuita e classificação livre. No mesmo horário, o Teatro apresenta o espetáculo Urucum: As Árvores não têm Culpa, da Cia. Estrela D'Alva, com classificação de 12 anos e ingressos entre R$ 12 e R$ 40.
Sábado (27)
A programação inclui a vivência Casinha Mágica (10h30), para crianças de até 6 anos; a oficina Banquinho Caipira (13h), destinada a maiores de 18 anos, com inscrições entre R$ 12 e R$ 40; a oficina gastronômica Bioma Mata Atlântica (14h), gratuita e voltada ao público a partir de 16 anos; o espetáculo infantil É Gooool! Mirabolâncias Futebolísticas (16h), gratuito e livre; e a vivência Dança Circular (18h30), também gratuita e classificação livre.
Domingo (28)
O dia começa com Amanhecer com Yoga, das 8h às 11h, no gramado da Esalq/USP, para maiores de 12 anos. Também acontecem a vivência Um Arraial para Acotirene (10h às 15h), o Festival de Futsal Sesc Feminino (10h às 17h30), a oficina Bora Brincar (14h às 17h), o curso Entalhe de Cabeça em Madeira (14h às 18h), para maiores de 16 anos, com inscrições entre R$ 15 e R$ 50, e a exibição do filme A Pequena Amélie, às 16h, no Teatro, com entrada gratuita, classificação livre e retirada de ingressos 1 hora antes.