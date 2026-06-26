O último fim de semana de junho será movimentado em Piracicaba, com programação que reúne concertos, espetáculos teatrais, festas juninas, apresentações musicais, atividades culturais e opções para toda a família. Entre sexta-feira (26) e domingo (28), há eventos gratuitos e pagos espalhados por diferentes espaços da cidade, como o Engenho Central, Teatro Municipal Dr. Losso Netto e Sesc Piracicaba.

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Orquestra de Câmara de Cordas abre a programação na sexta

A Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba (OCP) apresenta o espetáculo "Concertos para Cordas" nesta sexta-feira (26), às 20h, no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central. Sob regência do maestro Ivan Bueno, o concerto reúne obras de Vasily Kalinnikov, Max Bruch e Felix Mendelssohn, com participação dos solistas Raphael Oliveira (violoncelo) e Felipe Porsebon (violino).