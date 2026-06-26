27 de junho de 2026
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Elevador do Mirante segue sem funcionar após furto de fiação

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Will Baldine/JP
O equipamento está parado há mais de um mês, situação que tem gerado reclamações de quem frequenta o local e de visitantes que pretendem conhecer um dos principais pontos turísticos da cidade
O equipamento está parado há mais de um mês, situação que tem gerado reclamações de quem frequenta o local e de visitantes que pretendem conhecer um dos principais pontos turísticos da cidade

Moradores de Piracicaba procuraram a redação para relatar que o elevador turístico do Mirante continua sem funcionar. Segundo os relatos enviados ao jornal, o equipamento está parado há mais de um mês, situação que tem gerado reclamações de quem frequenta o local e de visitantes que pretendem conhecer um dos principais pontos turísticos da cidade.

O elevador está instalado em uma estrutura de 24 metros de altura e foi projetado para facilitar o acesso ao Mirante, principalmente para pessoas com mobilidade reduzida, idosos, cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção. Com o equipamento fora de operação, esse público encontra dificuldades para acessar o espaço.

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O problema começou após o furto da fiação elétrica do elevador, registrado no fim de abril. Desde então, o equipamento permanece indisponível, mesmo após a realização de parte dos reparos.

Enquanto isso, moradores afirmam que a paralisação tem causado transtornos, principalmente para pessoas que dependem do equipamento para chegar ao Mirante. Além de servir como acesso ao ponto turístico, o elevador foi implantado para ampliar a acessibilidade no local.

Quem passa pela região relata que o elevador permanece desligado e sem previsão de retorno. A ausência do equipamento também afeta turistas que visitam o Mirante e esperam utilizar a estrutura para acessar o espaço.

O que diz a Prefeitura

A reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, informa que os serviços de reparo e manutenção do elevador turístico Alto do Mirante continuam em execução, para que a atração turística retorne ao funcionamento normal ao público. Após o furto da fiação do equipamento, foram iniciados os procedimentos de recuperação do mesmo. A Prefeitura fez a reposição dos fios e concretagem do espaço que os acomoda, para evitar outros furtos. A empresa responsável pela manutenção especializada do elevador foi acionada e identificou a necessidade de troca de peças e agora aguarda a chegada dos elementos para finalização do serviço. O acesso estava liberado pelas escadas, mas isso torna o equipamento não acessível a todos os públicos, portanto, a Secretaria de Turismo optou por mantê-lo fechado até ter todos os reparos e trocas de peças finalizados."

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