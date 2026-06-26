Quem passa pela região relata que o elevador permanece desligado e sem previsão de retorno. A ausência do equipamento também afeta turistas que visitam o Mirante e esperam utilizar a estrutura para acessar o espaço.

O que diz a Prefeitura

A reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, informa que os serviços de reparo e manutenção do elevador turístico Alto do Mirante continuam em execução, para que a atração turística retorne ao funcionamento normal ao público. Após o furto da fiação do equipamento, foram iniciados os procedimentos de recuperação do mesmo. A Prefeitura fez a reposição dos fios e concretagem do espaço que os acomoda, para evitar outros furtos. A empresa responsável pela manutenção especializada do elevador foi acionada e identificou a necessidade de troca de peças e agora aguarda a chegada dos elementos para finalização do serviço. O acesso estava liberado pelas escadas, mas isso torna o equipamento não acessível a todos os públicos, portanto, a Secretaria de Turismo optou por mantê-lo fechado até ter todos os reparos e trocas de peças finalizados."