O inverno chegou e, com ele, a oportunidade de transformar um gesto simples em acolhimento para quem mais precisa. A Diocese de Piracicaba está convidando a população a participar da Campanha do Agasalho 2026, que arrecada roupas de inverno, cobertores, meias e calçados em bom estado para famílias em situação de vulnerabilidade social.

As doações podem ser feitas até o dia 17 de julho nas paróquias das 15 cidades que integram o território diocesano. A mobilização busca envolver comunidades, fiéis e moradores em uma corrente de solidariedade durante o período de baixas temperaturas.

Cada paróquia organiza a campanha em sua comunidade, incentivando moradores a contribuírem com peças que possam aquecer quem enfrenta o inverno sem a proteção necessária. A expectativa é ampliar o alcance da ação solidária em toda a Diocese.