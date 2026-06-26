O inverno chegou e, com ele, a oportunidade de transformar um gesto simples em acolhimento para quem mais precisa. A Diocese de Piracicaba está convidando a população a participar da Campanha do Agasalho 2026, que arrecada roupas de inverno, cobertores, meias e calçados em bom estado para famílias em situação de vulnerabilidade social.
As doações podem ser feitas até o dia 17 de julho nas paróquias das 15 cidades que integram o território diocesano. A mobilização busca envolver comunidades, fiéis e moradores em uma corrente de solidariedade durante o período de baixas temperaturas.
Cada paróquia organiza a campanha em sua comunidade, incentivando moradores a contribuírem com peças que possam aquecer quem enfrenta o inverno sem a proteção necessária. A expectativa é ampliar o alcance da ação solidária em toda a Diocese.
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Após a arrecadação, os itens serão destinados ao Exército de Formiguinhas, entidade responsável por distribuir as doações às famílias atendidas. A iniciativa garante que as contribuições cheguem a quem realmente precisa.
Como parte da mobilização, na última quarta-feira (24), a Diocese e o Exército de Formiguinhas entregaram 150 mantas em Rio das Pedras, reforçando a campanha de inverno realizada pelo município e ampliando o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade.
Campanha reúne parceiros
Além das igrejas, a Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional (PSFN) da 3ª Região, em Piracicaba, também aderiu à campanha e recebe doações em um ponto de coleta localizado na Rua São José, 822. As entregas no local também seguem até 17 de julho.
Em carta enviada aos párocos e administradores paroquiais, o coordenador diocesano de Pastoral, padre Rodrigo Simões Anholetto, destacou que a campanha é um chamado à solidariedade, incentivando gestos concretos em favor das famílias que mais necessitam de apoio durante o inverno.
Mais informações sobre a Campanha do Agasalho podem ser obtidas pelo telefone (19) 99600-4362. A expectativa é que a mobilização fortaleça a rede de apoio e leve mais conforto a centenas de famílias da região.