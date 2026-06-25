De acordo com dados meteorológicos, a previsão indica a permanência do ar frio sobre diversas regiões do estado de São Paulo, incluindo Piracicaba. Além da queda nas temperaturas, há possibilidade de chuva nos próximos dias.

A atuação de uma frente fria associada a uma massa de ar polar continua influenciando as condições do tempo em Piracicaba e deve manter as temperaturas mais baixas até esta sexta-feira (26).

Os meteorologistas apontam que a combinação entre a frente fria e a massa de ar polar favorece a ocorrência de instabilidade atmosférica, o que pode resultar em períodos de chuva ao longo da semana.

As temperaturas devem permanecer abaixo dos índices registrados nas últimas semanas, especialmente durante as madrugadas e no início das manhãs. A temperatura máxima não deve ultrapassaros 15°C, enquanto a mínima fica em 12°C. A orientação é para que a população acompanhe as atualizações dos serviços de meteorologia, já que as condições climáticas podem sofrer alterações.

A previsão também indica céu com variação de nebulosidade e possibilidade de chuva isolada em diferentes períodos do dia até o fim da atuação do sistema meteorológico.