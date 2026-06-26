Motoristas que utilizam a Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147), principal ligação entre Piracicaba e Limeira, passarão a pagar mais caro pelo pedágio a partir da 0h da próxima quarta-feira, 1º de julho. O reajuste faz parte da atualização anual das tarifas nas nove praças administradas pela concessionária Arteris Intervias.
A revisão dos valores foi homologada pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e publicada no Diário Oficial do Estado. Além da SP-147, o aumento será aplicado nas rodovias Anhanguera (SP-330), Wilson Finardi (SP-191), Engenheiro João Tosello (SP-147), Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP-147), Vicente Botta (SP-215) e Dr. Paulo Lauro (SP-215).
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Segundo a concessionária, o reajuste considera a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre junho de 2025 e maio de 2026, de 4,72%. A empresa informa que a atualização das tarifas está prevista no contrato de concessão e também incorpora medida definida pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Para os moradores de Piracicaba e da região, a mudança afeta principalmente os deslocamentos em direção a Limeira, percurso utilizado diariamente por trabalhadores, estudantes, transportadores e empresas.
Veja a tabelo com os novos valores:
Investimentos
A Arteris Intervias informou que, desde o início da concessão, há 26 anos, foram investidos mais de R$ 5,8 bilhões em obras, conservação, serviços operacionais e implantação de tecnologias nas rodovias sob sua administração, incluindo as SP-330, SP-147, SP-191, SP-215, SP-352, SPI-165/330 e SPI-054/147.
Entre as intervenções citadas pela empresa está a duplicação de 17,5 quilômetros da Rodovia Wilson Finardi (SP-191), entre Araras e Rio Claro. De acordo com a concessionária, a obra amplia a ligação entre os distritos industriais dos dois municípios e o acesso às rodovias Anhanguera (SP-330) e Washington Luís (SP-310).
A concessionária também informou que, entre 2000 e 2026, os repasses do Imposto Sobre Serviços (ISS) aos municípios atendidos pela concessão somaram R$ 447 milhões.