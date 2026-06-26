Motoristas que utilizam a Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147), principal ligação entre Piracicaba e Limeira, passarão a pagar mais caro pelo pedágio a partir da 0h da próxima quarta-feira, 1º de julho. O reajuste faz parte da atualização anual das tarifas nas nove praças administradas pela concessionária Arteris Intervias.

A revisão dos valores foi homologada pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e publicada no Diário Oficial do Estado. Além da SP-147, o aumento será aplicado nas rodovias Anhanguera (SP-330), Wilson Finardi (SP-191), Engenheiro João Tosello (SP-147), Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP-147), Vicente Botta (SP-215) e Dr. Paulo Lauro (SP-215).

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