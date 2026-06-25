Tudo aconteceu por volta das 9h44, quando a Central de Operações da Guarda Civil Metropolitana recebeu o chamado informando que um carro estacionado em frente a uma garagem havia se deslocado sozinho. A viatura de trânsito VTR 055, com os agentes Rodrigo e Marçal, foi até o local com apoio das VTRs 045 e 057.

Um Ford Fiesta sem motorista atravessou uma avenida e colidiu com um GM Onix na manhã desta quinta-feira (25), no cruzamento da Rua Manoel Ferraz de Arruda Campos com a Avenida Saldanha Marinho, no bairro Alemães, em Piracicaba. O proprietário do Fiesta não foi localizado e o carro acabou apreendido por determinação da polícia.

Chegando no local, a equipe constatou que o Fiesta estava desengatado e sem o freio de mão puxado. O veículo desceu a rua sozinho, atravessou a via e bateu na lateral de um Onix, que estava corretamente estacionado à esquerda da pista.

A Central conseguiu identificar os donos dos dois carros pela placa, mas só o proprietário do Onix compareceu ao local. O dono do Fiesta sumiu. Os guardas fizeram buscas nas imediações e chegaram a perguntar em empresas próximas se alguém conhecia o motorista, mas ninguém soube informar. A equipe ficou no local até as 11h30 esperando que ele aparecesse, sem sucesso.

Por conta do acidente, parte da Avenida José Ferraz de Arruda Campos precisou ser interditada na entrada da Saldanha Marinho para garantir a segurança do trânsito e permitir o trabalho da GCM. Como o proprietário do Fiesta não foi encontrado, o caso foi comunicado à UPJ/Delegacia Participativa. O delegado de plantão determinou a apreensão do veículo e o registro da ocorrência para as providências cabíveis.