O susto foi grande na Praça José Bonifácio Uma árvore de porte enorme não aguentou o chuvão e veio abaixo em cima das tendas montadas para festas na Praça José Bonifácio, ao lado da Catedral. O tombo aconteceu no começo da manhã desta quarta-feira (24).

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Desde o fim da tarde desta terça-feira (23), já choveu quase 50 milímetros na cidade. O solo encharcado não segurou a árvore. Ela desabou direto nas estruturas do local.