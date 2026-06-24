O susto foi grande na Praça José Bonifácio Uma árvore de porte enorme não aguentou o chuvão e veio abaixo em cima das tendas montadas para festas na Praça José Bonifácio, ao lado da Catedral. O tombo aconteceu no começo da manhã desta quarta-feira (24).
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Desde o fim da tarde desta terça-feira (23), já choveu quase 50 milímetros na cidade. O solo encharcado não segurou a árvore. Ela desabou direto nas estruturas do local.
Ninguém ficou ferido. A área foi isolada na hora para evitar mais perigo. Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rápido para a remoção da árvore e dos destroços das tendas. As tendas ficaram amassadas sob o peso dos galhos. Se tivesse gente no local, a tragédia era certa.