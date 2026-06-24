Os fãs que ainda estão em busca de completar o álbum oficial da Copa do Mundo ganharam uma nova oportunidade para economizar. Com o torneio já em andamento, pacotes promocionais de figurinhas passaram a oferecer um custo menor por envelope em comparação às compras avulsas realizadas em bancas e pontos de venda tradicionais.
Uma das ofertas que tem chamado a atenção dos colecionadores reúne centenas de figurinhas em um único kit, reduzindo significativamente o valor médio pago por pacote e tornando a busca pelas páginas completas mais acessível.
Economia pode chegar a mais de 19%
Antes do início da competição, os envelopes oficiais com sete figurinhas eram comercializados por cerca de R$ 7 cada. Agora, em compras realizadas por meio de combos maiores, o valor unitário pode cair para aproximadamente R$ 5,65 por pacote.
Na prática, a redução representa uma economia relevante para quem pretende adquirir grandes quantidades de figurinhas e acelerar o preenchimento do álbum.
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Parcelamento vira atrativo para os consumidores
Além do desconto por volume, outro fator tem contribuído para aumentar o interesse dos colecionadores: as condições de pagamento.
Em algumas promoções disponíveis no comércio eletrônico, os kits podem ser parcelados em diversas vezes, algo que normalmente não acontece quando os pacotinhos são adquiridos individualmente em estabelecimentos físicos.
A facilidade de parcelamento permite que os consumidores invistam em uma quantidade maior de figurinhas sem comprometer o orçamento de uma só vez.
Comprar durante a Copa pode ser uma vantagem
Muitos colecionadores optam por aguardar o início da competição antes de realizar compras maiores. A estratégia pode ser vantajosa, já que promoções e descontos costumam surgir à medida que o torneio avança.
Além da economia, adquirir grandes lotes reduz a necessidade de procurar pacotinhos em diferentes locais, oferecendo mais praticidade para quem deseja completar rapidamente o álbum.
Tradição segue forte entre torcedores
A troca de figurinhas continua sendo uma das tradições mais populares dos Mundiais. Seja entre amigos, familiares ou em grupos especializados nas redes sociais, a atividade movimenta milhares de pessoas a cada edição da Copa do Mundo.
Enquanto a disputa dentro de campo se intensifica, cresce também a corrida pelas figurinhas mais difíceis de encontrar. Por isso, promoções e ofertas acabam se tornando uma alternativa interessante para os colecionadores que ainda estão longe de concluir o álbum.
Especialistas recomendam atenção às condições das promoções, já que preços e disponibilidade podem variar conforme o estoque das lojas e a procura dos consumidores.