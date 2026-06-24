Os fãs que ainda estão em busca de completar o álbum oficial da Copa do Mundo ganharam uma nova oportunidade para economizar. Com o torneio já em andamento, pacotes promocionais de figurinhas passaram a oferecer um custo menor por envelope em comparação às compras avulsas realizadas em bancas e pontos de venda tradicionais.

Uma das ofertas que tem chamado a atenção dos colecionadores reúne centenas de figurinhas em um único kit, reduzindo significativamente o valor médio pago por pacote e tornando a busca pelas páginas completas mais acessível.

Economia pode chegar a mais de 19%

Antes do início da competição, os envelopes oficiais com sete figurinhas eram comercializados por cerca de R$ 7 cada. Agora, em compras realizadas por meio de combos maiores, o valor unitário pode cair para aproximadamente R$ 5,65 por pacote.