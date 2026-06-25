A mais recente pesquisa PoderData, divulgada nesta quinta-feira (25), indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrentaria disputas equilibradas em quatro simulações de segundo turno da eleição presidencial de 2026. Em todos esses cenários, a diferença entre os candidatos permanece dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, configurando empate técnico.
No confronto contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), Lula aparece com 46% das intenções de voto, enquanto o parlamentar registra 43%. Os votos brancos e nulos somam 8%, e os indecisos representam 3% do eleitorado entrevistado.
A pesquisa também mostra um cenário apertado diante do ex-ministro do STF Joaquim Barbosa. Nesse caso, o presidente tem 43% das intenções de voto, contra 41% do adversário. Os votos brancos e nulos chegam a 13%, enquanto 3% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votariam.
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Único cenário de vantagem mais confortável
As simulações seguem equilibradas quando Lula é colocado frente a frente com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Em ambos os casos, o presidente registra 45% das intenções de voto, enquanto os adversários aparecem com 42%. Nos dois cenários, brancos e nulos somam 10%, e os indecisos representam 3%.
A única disputa em que Lula abre uma vantagem superior à margem de erro é contra Renan Santos, líder do Movimento Brasil Livre (MBL) e filiado ao partido Missão. Nessa projeção, o presidente alcança 45% das intenções de voto, enquanto o adversário registra 38%. Os votos brancos e nulos chegam a 14%, e os indecisos permanecem em 3%.
O levantamento foi realizado entre os dias 21 e 24 de junho com 2.400 eleitores distribuídos pelas 27 unidades da Federação. Segundo o instituto, a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi financiada com recursos próprios do PoderData e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05722/2026.