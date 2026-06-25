26 de junho de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Lula empata com Flávio, Zema, Caiado e Barbosa em nova pesquisa

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Agência Brasil
Nova pesquisa mostra Lula em empate técnico com quatro possíveis adversários em simulações de segundo turno para 2026.
Nova pesquisa mostra Lula em empate técnico com quatro possíveis adversários em simulações de segundo turno para 2026.

A mais recente pesquisa PoderData, divulgada nesta quinta-feira (25), indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrentaria disputas equilibradas em quatro simulações de segundo turno da eleição presidencial de 2026. Em todos esses cenários, a diferença entre os candidatos permanece dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, configurando empate técnico.

No confronto contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), Lula aparece com 46% das intenções de voto, enquanto o parlamentar registra 43%. Os votos brancos e nulos somam 8%, e os indecisos representam 3% do eleitorado entrevistado.

A pesquisa também mostra um cenário apertado diante do ex-ministro do STF Joaquim Barbosa. Nesse caso, o presidente tem 43% das intenções de voto, contra 41% do adversário. Os votos brancos e nulos chegam a 13%, enquanto 3% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votariam.

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Único cenário de vantagem mais confortável

As simulações seguem equilibradas quando Lula é colocado frente a frente com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Em ambos os casos, o presidente registra 45% das intenções de voto, enquanto os adversários aparecem com 42%. Nos dois cenários, brancos e nulos somam 10%, e os indecisos representam 3%.

A única disputa em que Lula abre uma vantagem superior à margem de erro é contra Renan Santos, líder do Movimento Brasil Livre (MBL) e filiado ao partido Missão. Nessa projeção, o presidente alcança 45% das intenções de voto, enquanto o adversário registra 38%. Os votos brancos e nulos chegam a 14%, e os indecisos permanecem em 3%.

O levantamento foi realizado entre os dias 21 e 24 de junho com 2.400 eleitores distribuídos pelas 27 unidades da Federação. Segundo o instituto, a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi financiada com recursos próprios do PoderData e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05722/2026.

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