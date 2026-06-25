A mais recente pesquisa PoderData, divulgada nesta quinta-feira (25), indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrentaria disputas equilibradas em quatro simulações de segundo turno da eleição presidencial de 2026. Em todos esses cenários, a diferença entre os candidatos permanece dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, configurando empate técnico.

No confronto contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), Lula aparece com 46% das intenções de voto, enquanto o parlamentar registra 43%. Os votos brancos e nulos somam 8%, e os indecisos representam 3% do eleitorado entrevistado.

A pesquisa também mostra um cenário apertado diante do ex-ministro do STF Joaquim Barbosa. Nesse caso, o presidente tem 43% das intenções de voto, contra 41% do adversário. Os votos brancos e nulos chegam a 13%, enquanto 3% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votariam.