Quase seis meses após a morte da influenciadora Isabel Veloso, Lucas Borbas anunciou que pretende se casar com Diulia Loregian. A novidade foi compartilhada nas redes sociais e rapidamente repercutiu entre seguidores do casal. A publicação apresentou o noivado como o início de uma nova etapa na vida dos dois. O casal destacou a construção da relação por meio da convivência, da parceria e dos momentos compartilhados ao longo dos últimos meses.
O anúncio acontece após Lucas ter assumido publicamente o relacionamento em abril deste ano. Na ocasião, a revelação também gerou grande repercussão entre internautas. Diulia Loregian já fazia parte da rotina da família antes do início do relacionamento. Ela atuava como fonoaudióloga de Arthur, filho de Lucas e Isabel Veloso.
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Quando tornou público o romance, Lucas recebeu críticas de parte dos seguidores, que consideraram curto o intervalo entre a perda da influenciadora e o início de um novo relacionamento. O influenciador, porém, defendeu que o processo de luto é individual e não pode ser definido por opiniões externas.
Segundo ele, seguir em frente não significa apagar memórias ou diminuir a importância da história construída ao lado de Isabel. A influenciadora morreu após enfrentar um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático, e acompanhou sua trajetória de tratamento ao lado de milhares de seguidores nas redes sociais.