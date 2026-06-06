Quase seis meses após a morte da influenciadora Isabel Veloso, Lucas Borbas anunciou que pretende se casar com Diulia Loregian. A novidade foi compartilhada nas redes sociais e rapidamente repercutiu entre seguidores do casal. A publicação apresentou o noivado como o início de uma nova etapa na vida dos dois. O casal destacou a construção da relação por meio da convivência, da parceria e dos momentos compartilhados ao longo dos últimos meses.

O anúncio acontece após Lucas ter assumido publicamente o relacionamento em abril deste ano. Na ocasião, a revelação também gerou grande repercussão entre internautas. Diulia Loregian já fazia parte da rotina da família antes do início do relacionamento. Ela atuava como fonoaudióloga de Arthur, filho de Lucas e Isabel Veloso.

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