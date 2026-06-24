A investigação sobre a morte da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de apenas 21 anos, ganhou um novo e intrigante capítulo. A Polícia Civil identificou quem teria retirado a câmera GoPro presa ao braço da vítima logo após a tragédia em Limeira, na região.de Piracicaba.
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Segundo os investigadores, João Antônio Pivetta Ribeiro da Silva, um dos presos por envolvimento no caso, foi o responsável por remover o equipamento após o salto que terminou em desastre. A câmera é considerada uma das principais peças para esclarecer o que realmente aconteceu nos segundos que antecederam a queda fatal da jovem.
Maria Eduarda morreu no último dia 13 ao despencar de uma altura de quase 30 metros durante uma atividade de rope jump realizada na Ponte do Esqueleto, entre Limeira e Cordeirópolis. O caso provocou grande comoção e levantou uma série de questionamentos sobre a segurança do evento.
A GoPro desaparecida pode conter imagens decisivas para revelar se houve falha humana, negligência ou erro nos procedimentos antes do salto. Apesar da importância do equipamento, a câmera continua desaparecida.
João Antônio, Gabriel Barros Martins e Evelyne dos Santos Gonçalves foram presos temporariamente por suspeita de participação nos fatos investigados. De acordo com a polícia, Gabriel e João integravam o grupo responsável pela realização da atividade e teriam deixado o local logo após a morte da jovem.
Os organizadores negam qualquer tentativa de ocultar provas e afirmam que não houve desaparecimento intencional da câmera. No entanto, testemunhas relataram à polícia terem visto uma pessoa retirando a GoPro do corpo de Maria Eduarda logo após o acidente.
Agora, os investigadores trabalham para localizar o equipamento e descobrir se as imagens gravadas podem revelar a verdade por trás da tragédia que interrompeu de forma brutal a vida da jovem.