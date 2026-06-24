A investigação sobre a morte da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de apenas 21 anos, ganhou um novo e intrigante capítulo. A Polícia Civil identificou quem teria retirado a câmera GoPro presa ao braço da vítima logo após a tragédia em Limeira, na região.de Piracicaba.

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Segundo os investigadores, João Antônio Pivetta Ribeiro da Silva, um dos presos por envolvimento no caso, foi o responsável por remover o equipamento após o salto que terminou em desastre. A câmera é considerada uma das principais peças para esclarecer o que realmente aconteceu nos segundos que antecederam a queda fatal da jovem.