A água que chega às casas dos piracicabanos está recuperando a confiança da população. É o que revela a mais recente pesquisa do Instituto INDSAT (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos), divulgada em maio de 2026, que aponta a melhor avaliação da qualidade da água distribuída em Piracicaba dos últimos 18 meses.
Segundo o levantamento, a aprovação do serviço alcançou 52,5%, um crescimento de 11,9 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, realizada em fevereiro deste ano. Desde o início de 2025, a evolução é contínua: naquele período, a aprovação era de 40,8%.
Outro dado importante mostra que a insatisfação da população também caiu de forma significativa. O percentual de avaliações negativas recuou de 30,9% para 24,8%, o menor índice registrado desde o início da série histórica acompanhada pelo instituto.
O grau geral de satisfação também apresentou avanço, passando de 587 para 643 pontos, mantendo Piracicaba na faixa de Grau Médio de Satisfação, porém com a melhor pontuação obtida desde janeiro de 2025.
Para o prefeito Helinho Zanatta, os resultados mostram que os investimentos realizados desde o início da atual gestão já começam a ser percebidos pela população. “Quando assumimos a Prefeitura encontramos um sistema de abastecimento que enfrentava problemas históricos e colocava milhares de famílias em situação de insegurança hídrica. Desde então, estamos fazendo os maiores investimentos das últimas décadas em saneamento. O mais importante é perceber que esses investimentos já estão chegando à casa das pessoas, seja com mais regularidade no abastecimento, seja com a melhoria da qualidade da água. É esse resultado que buscamos todos os dias”, destacou.
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INVESTIMENTOS
A mudança na percepção da população acompanha uma série de intervenções realizadas pelo Semae desde os primeiros dias da atual administração.
Logo no início de 2025, equipes da autarquia realizaram uma força-tarefa para limpar os tanques da Estação de Tratamento de Água (ETA II Luiz de Queiroz), que apresentavam grande acúmulo de lodo e comprometiam a produção de água tratada, provocando constantes interrupções no abastecimento de cerca de 120 mil moradores.
A partir dessa ação emergencial, teve início um amplo programa de recuperação e modernização do sistema de abastecimento.
Entre os principais investimentos está a modernização completa da ETA II Luiz de Queiroz, com recursos superiores a R$ 9 milhões, contemplando novos decantadores, substituição dos materiais filtrantes e implantação de sistemas automatizados que aumentaram a eficiência operacional e a segurança hídrica da cidade.
ETA 2 Luiz de Queiroz foi modernizada e entregue recentemente a população
Nos últimos dois anos também foram iniciadas obras estratégicas que ultrapassam R$ 70 milhões, incluindo novas adutoras, reservatórios, troca de redes antigas, geofonamento, modernização da Estação de Tratamento de Lodo, ampliação da ETA Capim Fino e implantação de sistemas inteligentes de controle do abastecimento.
Além disso, outros R$ 120 milhões já estão contratados para obras com execução até 2028, entre elas novas adutoras, ampliação da reservação e reforço do sistema de distribuição de água.
FUTURO
Os investimentos não param. Entre 2023 e 2024, o orçamento próprio destinado ao saneamento foi de R$ 29,4 milhões. Já entre 2025 e 2026, os investimentos próprios ultrapassam R$ 120 milhões.
Além disso, a Prefeitura trabalha para viabilizar aproximadamente R$ 350 milhões em novos investimentos estruturantes e mais R$ 250 milhões por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal.
Os projetos incluem a ampliação da ETA Capim Fino, novos reservatórios com capacidade para milhões de litros de água e novas adutoras que ampliarão significativamente a segurança hídrica do município para as próximas décadas.
Para o presidente do Semae, Ronald Pereira, os resultados da pesquisa refletem um trabalho consistente de recuperação do sistema de abastecimento. “Os números mostram que estamos no caminho certo. Recuperamos estruturas que há muitos anos necessitavam de investimentos, modernizamos o sistema e seguimos executando um planejamento robusto para garantir água com qualidade, regularidade e segurança para toda a população. A confiança das pessoas começa a ser restabelecida porque elas estão percebendo essa transformação no dia a dia”, afirmou.