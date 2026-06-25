A água que chega às casas dos piracicabanos está recuperando a confiança da população. É o que revela a mais recente pesquisa do Instituto INDSAT (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos), divulgada em maio de 2026, que aponta a melhor avaliação da qualidade da água distribuída em Piracicaba dos últimos 18 meses.

Segundo o levantamento, a aprovação do serviço alcançou 52,5%, um crescimento de 11,9 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, realizada em fevereiro deste ano. Desde o início de 2025, a evolução é contínua: naquele período, a aprovação era de 40,8%.

Outro dado importante mostra que a insatisfação da população também caiu de forma significativa. O percentual de avaliações negativas recuou de 30,9% para 24,8%, o menor índice registrado desde o início da série histórica acompanhada pelo instituto.