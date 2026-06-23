Sr. Alfredo Carlos Gomes
Faleceu dia 23/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Lucia Falcoski Gomes. Era filho do Sr. Durval Gomes e da Sra. Antonieta Maria Rodi Gomes, falecidos. Deixa os filhos: Leonardo Falcoski Gomes casado com Luciane Rodrigues Alves; Guilherme Falcoski Gomes. Deixa os netos: Diego, Felipe e Henrique, familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Esmeralda, a partir das 09:00hs até as 16:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Ana Maria de Pontes Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filha dos finados Sr. Milton Correa de Pontes e da Sra. Gloria Maria do Carmo, era viúva do Sr. Marcos Antonio Gomes da Silva; deixa os filhos: Marcos Vinicius de Pontes Silva, casado com a Sra. Elen Tatiane Barbosa da Silva; Thiago Fernando de Pontes Silva, casado com a Sra. Samara Souto Sanches e Matheus Henrique de Pontes Silva, casado com a Sra. Luana Gil. Deixa os netos: Henzo Miguel de Pontes Silva; Manuela Helena de Pontes Silva; Noah Gael de Pontes Silva e Dom Arthur de Sanches Pontes. Deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Alcarde Sobrinho
Faleceu dia 22/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Aparecida Grillo Alcarde. Era filho do Sr. Antonio Alcarde e da Sra. Isaltina Novello, falecidos. Deixa os filhos: Fabiano Jose Alcarde casado com Rosana Alves Alcarde, Fernando Antonio Alcarde casado com Tais Mendes Alcarde, Flavio Ricardo Alcarde. Deixa os netos: Vinicios, Giovana, João Pedro e Miguel, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 23/06/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 7, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra Maria Aversa Valverde
Faleceu dia 23/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era viúva do Sr. Francisco Valverde. Era filha do Sr. Benedito Aversa e da Sra. Maria Francisca de Oliveira, falecidos. Deixa as filhas: Katia Silene Valverde Tobaldini casada com Luis Osmar Tobaldini, Kelli Izildinha Valverde dos Santos viúva de Paulo Pires dos Santos, Keite Maria Valverde. Deixa 4 netas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Mercedes Alves de Oliveira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Francisco Augusto Alves e da Sra. Elvira Augusta Soares Alves, era viúva do Sr. Osvaldo de Oliveira; deixa os filhos: Noemi de Oliveira Silva, viúva do Sr. Heleoenae Marques Rodrigues da Silva; Elizabete de Oliveira, casada com o Sr. Aparecido; Esli de Oliveira, falecido e Ezequiel de Oliveira, falecido, deixando viúva a Sra. Lucia. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Nelmaria da Silva Barros
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Nelson Barros e da Sra. Maria Rosa da Silva, era viúva do Sr. Pedro Ferreira da Silva; deixa os filhos: Alexandre Silva Simonete; Alessandra Silva Simonete; Luciano Silva Simonete, casado com a Sra. Patricia Simonete; Elizangela Silva Simonete, casada com o Sr. Paulo Augusto da Silva; Michele Silva Simonete e Gisele Silva Simonete. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "B - Camélia" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Toyonori Arai
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Kenichi Arai e da Sra. Thicako Akagui Arai, era casado com a Sra. Janete Tenorio de Souza Arai; deixa os filhos: Wilian Kazuo Arai e Cristiane Keiko Arai. Deixa o neto Davi, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h30 às 11h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.