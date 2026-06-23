Sr. Alfredo Carlos Gomes

Faleceu dia 23/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Lucia Falcoski Gomes. Era filho do Sr. Durval Gomes e da Sra. Antonieta Maria Rodi Gomes, falecidos. Deixa os filhos: Leonardo Falcoski Gomes casado com Luciane Rodrigues Alves; Guilherme Falcoski Gomes. Deixa os netos: Diego, Felipe e Henrique, familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Esmeralda, a partir das 09:00hs até as 16:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Ana Maria de Pontes Silva

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filha dos finados Sr. Milton Correa de Pontes e da Sra. Gloria Maria do Carmo, era viúva do Sr. Marcos Antonio Gomes da Silva; deixa os filhos: Marcos Vinicius de Pontes Silva, casado com a Sra. Elen Tatiane Barbosa da Silva; Thiago Fernando de Pontes Silva, casado com a Sra. Samara Souto Sanches e Matheus Henrique de Pontes Silva, casado com a Sra. Luana Gil. Deixa os netos: Henzo Miguel de Pontes Silva; Manuela Helena de Pontes Silva; Noah Gael de Pontes Silva e Dom Arthur de Sanches Pontes. Deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. João Alcarde Sobrinho

Faleceu dia 22/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Aparecida Grillo Alcarde. Era filho do Sr. Antonio Alcarde e da Sra. Isaltina Novello, falecidos. Deixa os filhos: Fabiano Jose Alcarde casado com Rosana Alves Alcarde, Fernando Antonio Alcarde casado com Tais Mendes Alcarde, Flavio Ricardo Alcarde. Deixa os netos: Vinicios, Giovana, João Pedro e Miguel, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 23/06/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 7, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.