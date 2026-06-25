O futuro já circula pelas obras de saneamento de São Paulo — e tem quatro patas. Batizado de DOM, um cachorro-robô passou a integrar as operações de campo da companhia de saneamento do estado, assumindo uma tarefa que antes exigia a entrada de trabalhadores em locais de alto risco A novidade chama atenção pelo visual tecnológico, mas o principal diferencial está na segurança. O equipamento é capaz de percorrer galerias, tubulações e espaços confinados para identificar possíveis ameaças antes da chegada das equipes, reduzindo a exposição humana a situações perigosas.

A iniciativa faz parte do novo ciclo de investimentos da empresa em infraestrutura e modernização dos serviços, apostando em soluções tecnológicas para tornar as operações mais eficientes e seguras. Controlado remotamente por profissionais treinados, o DOM conta com câmeras de alta definição, sistema de iluminação e sensores capazes de detectar gases potencialmente perigosos. As informações são transmitidas em tempo real, permitindo uma avaliação detalhada das condições do ambiente.

A tecnologia é especialmente útil em locais onde podem existir vazamentos de gases tóxicos, deficiência de oxigênio ou até a presença de animais peçonhentos. Em vez de expor trabalhadores a essas situações, o robô realiza a inspeção inicial e fornece dados para a tomada de decisão das equipes técnicas. Com autonomia de até duas horas e baterias removíveis, o equipamento foi projetado para operar em condições adversas. Barro, areia, poeira, umidade e resíduos encontrados nas obras fazem parte dos desafios enfrentados pelo novo integrante das operações.