O futuro já circula pelas obras de saneamento de São Paulo — e tem quatro patas. Batizado de DOM, um cachorro-robô passou a integrar as operações de campo da companhia de saneamento do estado, assumindo uma tarefa que antes exigia a entrada de trabalhadores em locais de alto risco A novidade chama atenção pelo visual tecnológico, mas o principal diferencial está na segurança. O equipamento é capaz de percorrer galerias, tubulações e espaços confinados para identificar possíveis ameaças antes da chegada das equipes, reduzindo a exposição humana a situações perigosas.
A iniciativa faz parte do novo ciclo de investimentos da empresa em infraestrutura e modernização dos serviços, apostando em soluções tecnológicas para tornar as operações mais eficientes e seguras. Controlado remotamente por profissionais treinados, o DOM conta com câmeras de alta definição, sistema de iluminação e sensores capazes de detectar gases potencialmente perigosos. As informações são transmitidas em tempo real, permitindo uma avaliação detalhada das condições do ambiente.
A tecnologia é especialmente útil em locais onde podem existir vazamentos de gases tóxicos, deficiência de oxigênio ou até a presença de animais peçonhentos. Em vez de expor trabalhadores a essas situações, o robô realiza a inspeção inicial e fornece dados para a tomada de decisão das equipes técnicas. Com autonomia de até duas horas e baterias removíveis, o equipamento foi projetado para operar em condições adversas. Barro, areia, poeira, umidade e resíduos encontrados nas obras fazem parte dos desafios enfrentados pelo novo integrante das operações.
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Tecnologia que saiu dos filmes para a vida real
Apesar de ainda parecer algo futurista, modelos semelhantes ao DOM já são utilizados por indústrias e forças de segurança em diversos países. A combinação de mobilidade, resistência e capacidade de coleta de dados transformou esses robôs em aliados importantes em ambientes considerados hostis ou de difícil acesso.
Desde que começou a operar, o cachorro-robô já participou de cinco inspeções em diferentes cenários. A missão mais recente ocorreu na Travessia Subaquática Santos-Guarujá, obra que está em fase final de execução e permitirá o transporte de 500 litros de água tratada por segundo entre os dois municípios.
Além da eficiência nas inspeções, o equipamento também se destaca pela manutenção simplificada. As revisões são realizadas apenas duas vezes por ano e incluem verificações mecânicas e eletrônicas, atualização dos sistemas, limpeza dos sensores e substituição de componentes sujeitos ao desgaste natural. Enquanto isso, DOM segue cumprindo sua missão: entrar primeiro em locais onde o risco é grande demais para os humanos.