A expectativa é reunir cerca de 15 mil exemplares entre orquídeas e espécies ornamentais, atraindo colecionadores, cultivadores e visitantes em busca de contato com a natureza e dicas para cuidar melhor de suas plantas.

Os apaixonados por flores e jardinagem têm um compromisso marcado neste fim de semana na região de Piracicaba. Entre sexta-feira (26) e domingo (28), Rio Claro recebe a 2ª edição do Encontro dos Amigos Orquidófilos, evento gratuito que promete transformar o Parque Universitário em um verdadeiro espetáculo de cores, aromas e variedades de plantas.

Durante os três dias de programação, o público poderá conhecer uma ampla variedade de orquídeas, desde as mais populares até espécies raras e diferenciadas. Além da exposição, as plantas também estarão disponíveis para compra diretamente com os produtores.

Ao todo, 14 expositores especializados participarão do encontro. Os visitantes também encontrarão vasos, substratos, adubos, acessórios e outros produtos voltados ao cultivo doméstico, tornando o evento uma oportunidade para renovar o jardim ou iniciar uma nova coleção.

Orientação para cultivo e ação solidária

Quem deseja aprender mais sobre o universo das orquídeas poderá aproveitar a presença de produtores e especialistas, que estarão disponíveis para esclarecer dúvidas sobre plantio, replantio, adubação, manejo e cuidados necessários para manter as espécies saudáveis.