Os apaixonados por flores e jardinagem têm um compromisso marcado neste fim de semana na região de Piracicaba. Entre sexta-feira (26) e domingo (28), Rio Claro recebe a 2ª edição do Encontro dos Amigos Orquidófilos, evento gratuito que promete transformar o Parque Universitário em um verdadeiro espetáculo de cores, aromas e variedades de plantas.
A expectativa é reunir cerca de 15 mil exemplares entre orquídeas e espécies ornamentais, atraindo colecionadores, cultivadores e visitantes em busca de contato com a natureza e dicas para cuidar melhor de suas plantas.
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Durante os três dias de programação, o público poderá conhecer uma ampla variedade de orquídeas, desde as mais populares até espécies raras e diferenciadas. Além da exposição, as plantas também estarão disponíveis para compra diretamente com os produtores.
Ao todo, 14 expositores especializados participarão do encontro. Os visitantes também encontrarão vasos, substratos, adubos, acessórios e outros produtos voltados ao cultivo doméstico, tornando o evento uma oportunidade para renovar o jardim ou iniciar uma nova coleção.
Orientação para cultivo e ação solidária
Quem deseja aprender mais sobre o universo das orquídeas poderá aproveitar a presença de produtores e especialistas, que estarão disponíveis para esclarecer dúvidas sobre plantio, replantio, adubação, manejo e cuidados necessários para manter as espécies saudáveis.
O encontro também terá um caráter solidário. Os visitantes que levarem 1 litro de leite poderão trocar a doação por uma muda de orquídea. Todo o material arrecadado será destinado a uma instituição beneficente de Rio Claro, unindo o amor pelas flores a uma ação de apoio à comunidade.
Serviço
2º Encontro dos Amigos Orquidófilos de Rio Claro
Local: Parque Universitário (Avenida 50, nº 2096, Rio Claro)
Datas e horários:
- 26 de junho (sexta-feira): das 8h às 18h;
- 27 de junho (sábado): das 8h às 18h;
- 28 de junho (domingo): das 8h às 16h.
Entrada: Gratuita
Ação solidária: leve 1 litro de leite e troque por uma muda de orquídea.