24 de junho de 2026
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15 MIL ORQUÍDEAS

Região de Piracicaba recebe evento de orquídeas no fim de semana

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem: Magnific
O encontro deve reunir colecionadores, cultivadores e amantes da jardinagem em uma das maiores exposições de flores da região.
O encontro deve reunir colecionadores, cultivadores e amantes da jardinagem em uma das maiores exposições de flores da região.

Os apaixonados por flores e jardinagem têm um compromisso marcado neste fim de semana na região de Piracicaba. Entre sexta-feira (26) e domingo (28), Rio Claro recebe a 2ª edição do Encontro dos Amigos Orquidófilos, evento gratuito que promete transformar o Parque Universitário em um verdadeiro espetáculo de cores, aromas e variedades de plantas.

A expectativa é reunir cerca de 15 mil exemplares entre orquídeas e espécies ornamentais, atraindo colecionadores, cultivadores e visitantes em busca de contato com a natureza e dicas para cuidar melhor de suas plantas.

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Durante os três dias de programação, o público poderá conhecer uma ampla variedade de orquídeas, desde as mais populares até espécies raras e diferenciadas. Além da exposição, as plantas também estarão disponíveis para compra diretamente com os produtores.

Ao todo, 14 expositores especializados participarão do encontro. Os visitantes também encontrarão vasos, substratos, adubos, acessórios e outros produtos voltados ao cultivo doméstico, tornando o evento uma oportunidade para renovar o jardim ou iniciar uma nova coleção.

Orientação para cultivo e ação solidária

Quem deseja aprender mais sobre o universo das orquídeas poderá aproveitar a presença de produtores e especialistas, que estarão disponíveis para esclarecer dúvidas sobre plantio, replantio, adubação, manejo e cuidados necessários para manter as espécies saudáveis.

O encontro também terá um caráter solidário. Os visitantes que levarem 1 litro de leite poderão trocar a doação por uma muda de orquídea. Todo o material arrecadado será destinado a uma instituição beneficente de Rio Claro, unindo o amor pelas flores a uma ação de apoio à comunidade.

Serviço

2º Encontro dos Amigos Orquidófilos de Rio Claro

Local: Parque Universitário (Avenida 50, nº 2096, Rio Claro)

Datas e horários:

  • 26 de junho (sexta-feira): das 8h às 18h;
  • 27 de junho (sábado): das 8h às 18h;
  • 28 de junho (domingo): das 8h às 16h.

Entrada: Gratuita

Ação solidária: leve 1 litro de leite e troque por uma muda de orquídea.

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