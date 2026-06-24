Uma operação da Polícia Civil de Piracicaba prendeu nesta quarta-feira (24), um homem de 22 anos em um motel e apreendeu dois adolescentes, de 15 e 17 anos, suspeitos de vender drogas e divulgar o esquema pela internet. Os entorpecentes eram divulgados em um canal do YouTube com cerca de 350 mil visualizações.
LEIA MAIS
- Árvore gigante cai sobre tendas na Praça José Bonifácio, em Piracicaba
- Homem é encontrado degolado em linha férrea
Segundo a Polícia Civil, os vídeos eram gravados em um ponto de tráfico conhecido como "Trio", onde os jovens exibiam entorpecentes e ostentavam dinheiro obtido com a venda de drogas.
Ao todo, foram apreendidas 1.699 porções de cocaína, 524 de crack e 247 de maconha, além de R$ 2.839 em dinheiro e dois celulares.
O homem preso e os dois adolescentes foram levados à sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba e ficaram à disposição da Justiça.
Prisões e apreensões
Durante a investigação, foram identificados sete adolescentes e um homem apontado como responsável por recrutar os menores para atuar no tráfico. De acordo com a polícia, ele também abastecia os adolescentes com drogas e recolhia o dinheiro das vendas.
Durante o cumprimento dos mandados, os dois adolescentes foram encontrados em casas com porções de drogas. O homem investigado foi localizado em um motel e, em buscas na residência dele, os policiais encontraram porções de cocaína.
Os agentes também localizaram mais entorpecentes em um barraco na Favela Canaã. Segundo a Polícia Civil, as drogas seriam destinadas ao mesmo ponto de venda investigado.
Antes da operação nesta quarta, outros cinco adolescentes envolvidos no esquema já haviam sido apreendidos e encaminhados à Fundação Casa.