Uma operação da Polícia Civil de Piracicaba prendeu nesta quarta-feira (24), um homem de 22 anos em um motel e apreendeu dois adolescentes, de 15 e 17 anos, suspeitos de vender drogas e divulgar o esquema pela internet. Os entorpecentes eram divulgados em um canal do YouTube com cerca de 350 mil visualizações.

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Segundo a Polícia Civil, os vídeos eram gravados em um ponto de tráfico conhecido como "Trio", onde os jovens exibiam entorpecentes e ostentavam dinheiro obtido com a venda de drogas.