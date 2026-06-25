Um homem foi detido pela Polícia Militar nesta quarta-feira (24) na Vila Independência, em Piracicaba, após denúncia de maus-tratos envolvendo três cães mantidos em condições de abandono, segundo informações da corporação.

De acordo com a PM, os animais foram encontrados em situação de extrema debilidade, com sinais de desnutrição e ferimentos. Uma cadela não resistiu ao quadro clínico e precisou ser submetida à eutanásia em atendimento veterinário. Os outros dois cães foram encaminhados para cuidados médicos.

Ainda conforme o registro policial, o tutor teria recusado apoio oferecido para tratamento dos animais, incluindo assistência veterinária e doações de ração, o que será apurado durante a investigação.