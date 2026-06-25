26 de junho de 2026
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CRUELDADE

Homem é denunciado por maus-tratos e cadela morre em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Uma cadela teve que ser sacrificada.
Uma cadela teve que ser sacrificada.

 Um homem foi detido pela Polícia Militar nesta quarta-feira (24) na Vila Independência, em Piracicaba, após denúncia de maus-tratos envolvendo três cães mantidos em condições de abandono, segundo informações da corporação.

De acordo com a PM, os animais foram encontrados em situação de extrema debilidade, com sinais de desnutrição e ferimentos. Uma cadela não resistiu ao quadro clínico e precisou ser submetida à eutanásia em atendimento veterinário. Os outros dois cães foram encaminhados para cuidados médicos.

Ainda conforme o registro policial, o tutor teria recusado apoio oferecido para tratamento dos animais, incluindo assistência veterinária e doações de ração, o que será apurado durante a investigação.

O homem foi detido em flagrante e levado à delegacia, onde o caso foi registrado como maus-tratos a animais. Posteriormente, ele foi liberado e deve responder ao processo em liberdade, conforme prevê a legislação vigente.

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