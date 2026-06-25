Um vídeo gravado na Avenida Paulista, em São Paulo, ganhou repercussão nas redes sociais após um trabalhador relatar as dificuldades enfrentadas para sustentar a família diante do aumento do custo de vida.

O homem que aparece nas imagens é Lincoln Moura, conhecido nas redes sociais como Linkon na Voz. Durante o desabafo, ele afirmou que, mesmo trabalhando todos os dias, sente que não consegue avançar financeiramente.

Na gravação, Lincoln relata os desafios para arcar com despesas básicas e manter o sustento da família. O vídeo passou a ser compartilhado por milhares de usuários e gerou debates sobre a situação econômica enfrentada por trabalhadores em diferentes regiões do país.