26 de junho de 2026
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'NÃO SAIO DO LUGAR'

VÍDEO: Desabafo de trabalhador pai de família emociona internet

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Durante o desabafo, ele afirmou que, mesmo trabalhando todos os dias, sente que não consegue avançar financeiramente
Durante o desabafo, ele afirmou que, mesmo trabalhando todos os dias, sente que não consegue avançar financeiramente

Um vídeo gravado na Avenida Paulista, em São Paulo, ganhou repercussão nas redes sociais após um trabalhador relatar as dificuldades enfrentadas para sustentar a família diante do aumento do custo de vida.

O homem que aparece nas imagens é Lincoln Moura, conhecido nas redes sociais como Linkon na Voz. Durante o desabafo, ele afirmou que, mesmo trabalhando todos os dias, sente que não consegue avançar financeiramente.

Na gravação, Lincoln relata os desafios para arcar com despesas básicas e manter o sustento da família. O vídeo passou a ser compartilhado por milhares de usuários e gerou debates sobre a situação econômica enfrentada por trabalhadores em diferentes regiões do país.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a dificuldade de equilibrar renda e gastos mensais, citando despesas com alimentação, moradia, transporte e contas domésticas.

A publicação também reacendeu discussões sobre o impacto do custo de vida no orçamento das famílias brasileiras e os desafios enfrentados por trabalhadores para manter o padrão de vida mesmo com emprego formal ou atividade diária.

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