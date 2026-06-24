O nível do Rio Piracicaba chegou a 2,88 metros nesta quarta-feira (24), conforme dados divulgados pelo Sistema de Alerta a Inundações do Estado de São Paulo (SAISP). O aumento foi registrado após as chuvas que atingiram Piracicaba e outras cidades da região nos últimos dias.
O volume de água do rio costuma variar de acordo com as condições climáticas e o índice de chuvas em toda a bacia hidrográfica. Com as precipitações recentes, a tendência foi de elevação no nível, situação acompanhada pelos sistemas de monitoramento.
Saiba mais:
Mesmo com a alta registrada nesta semana, o Rio Piracicaba ainda está abaixo das marcas de alerta e extravasamento observadas em períodos de chuva mais intensa ao longo deste ano. Os dados indicam que o rio se aproxima da faixa de atenção, mas sem risco imediato de transbordamento.
O acompanhamento é feito de forma contínua por meio de estações de medição instaladas ao longo do curso do rio. As informações ajudam órgãos públicos e equipes de monitoramento a avaliar possíveis mudanças no cenário, principalmente quando há previsão de novas chuvas.
A situação segue sendo observada pelas autoridades, já que o nível do rio pode sofrer alterações nos próximos dias, dependendo do volume de chuva registrado na região. Enquanto isso, moradores e comerciantes que vivem ou trabalham próximos às margens acompanham as atualizações divulgadas pelos canais oficiais.
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