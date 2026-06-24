O nível do Rio Piracicaba chegou a 2,88 metros nesta quarta-feira (24), conforme dados divulgados pelo Sistema de Alerta a Inundações do Estado de São Paulo (SAISP). O aumento foi registrado após as chuvas que atingiram Piracicaba e outras cidades da região nos últimos dias.

O volume de água do rio costuma variar de acordo com as condições climáticas e o índice de chuvas em toda a bacia hidrográfica. Com as precipitações recentes, a tendência foi de elevação no nível, situação acompanhada pelos sistemas de monitoramento.

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