Um corpo foi localizado na manhã desta terça-feira (23) sobre a linha férrea que corta o bairro Tatu, em Limeira,na região de Piracicaba. A vítima é um homem de aproximadamente 30 anos. Segundo informações preliminares, ele teria sido degolado.
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A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia. A Polícia Científica realizou os levantamentos no local para identificar a causa e a dinâmica da morte.
O corpo só foi removido pela funerária de plantão após a conclusão dos trabalhos periciais. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades.
A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso. Entre as linhas de investigação estão a confirmação da causa da morte e se houve participação de terceiros. Os laudos periciais devem auxiliar na reconstrução dos fatos.
A ocorrência segue em andamento.