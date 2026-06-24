25 de junho de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Homem é encontrado degolado em linha férrea

Por Da redação/Pira1 |
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Wikipedia
O corpo degolado foi encontrado na linha férrea, no bairro Tatu.
O corpo degolado foi encontrado na linha férrea, no bairro Tatu.

  Um corpo foi localizado na manhã desta terça-feira (23) sobre a linha férrea que corta o bairro Tatu, em Limeira,na região de Piracicaba. A vítima é um homem de aproximadamente 30 anos. Segundo informações preliminares, ele teria sido degolado.

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A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia. A Polícia Científica realizou os levantamentos no local para identificar a causa e a dinâmica da morte.

O corpo só foi removido pela funerária de plantão após a conclusão dos trabalhos periciais. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso. Entre as linhas de investigação estão a confirmação da causa da morte e se houve participação de terceiros. Os laudos periciais devem auxiliar na reconstrução dos fatos.

A ocorrência segue em andamento.

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