24 de junho de 2026
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HOMICÍDIO DO PADEIRO

Suspeito de ordenar execução de padeiro é preso em Piracicaba

Por Da Redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhenyfer Oliveira
O homem foi preso pela PM no Godinhos.
O homem foi preso pela PM no Godinhos.

  A caçada terminou na noite desta segunda-feira (22) em Piracicaba. Policiais militares da 4ª Companhia prenderam o terceiro suspeito de envolvimento no "homicídio do padeiro", que chocou moradores do bairro Cecap no último domingo (21). Segundo as investigações, ele seria o mandante do crime e estava foragido desde o assassinato.

A prisão aconteceu após uma denúncia recebida pelo COPOM informar que o suspeito estaria escondido em um alojamento de uma igreja no bairro Godinhos. Sem perder tempo, os policiais seguiram para o local e conseguiram localizar o homem, colocando fim à fuga.

Durante a operação, os agentes apreenderam roupas que teriam sido usadas no crime e uma arma de fogo calibre .22. O material passará por perícia para verificar se foi utilizado na execução.

A captura do suspeito representa mais um avanço nas investigações. No domingo, a Polícia Militar já havia prendido outros dois investigados apontados como participantes do homicídio. Agora, todos os suspeitos identificados pela polícia estão atrás das grades.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a motivação e todos os detalhes por trás do assassinato que abalou a tranquilidade da região.

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