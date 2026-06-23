A caçada terminou na noite desta segunda-feira (22) em Piracicaba. Policiais militares da 4ª Companhia prenderam o terceiro suspeito de envolvimento no "homicídio do padeiro", que chocou moradores do bairro Cecap no último domingo (21). Segundo as investigações, ele seria o mandante do crime e estava foragido desde o assassinato.

A prisão aconteceu após uma denúncia recebida pelo COPOM informar que o suspeito estaria escondido em um alojamento de uma igreja no bairro Godinhos. Sem perder tempo, os policiais seguiram para o local e conseguiram localizar o homem, colocando fim à fuga.

Durante a operação, os agentes apreenderam roupas que teriam sido usadas no crime e uma arma de fogo calibre .22. O material passará por perícia para verificar se foi utilizado na execução.