24 de junho de 2026
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EM CANA

Polícia prende suspeito de homicídio com pauladas em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhenyfer Oliveira
A ocorrência foi registrada no Plantão Policial.
A ocorrência foi registrada no Plantão Policial.

  A Polícia Militar prendeu o homem apontado como um dos envolvidos no brutal homicídio na noite desta segunda-feira (22) no Algodoal em Piracicaba. A captura do suspeito representa um importante avanço nas investigações do crime.

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Segundo as autoridades, o indivíduo era procurado por participação direta no assassinato e foi localizado após trabalho de inteligência e diligências realizadas pelas equipes policiais. A prisão aconteceu sem que o suspeito oferecesse resistência.

O crime causou revolta e comoção entre familiares, amigos e moradores da região. Agora, com o suspeito atrás das grades, a expectativa é que a investigação avance para esclarecer todos os detalhes, incluindo a motivação e a participação de outros envolvidos.

A Polícia Civil segue apurando o caso e não descarta novas prisões nos próximos dias.

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