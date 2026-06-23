A Polícia Militar prendeu o homem apontado como um dos envolvidos no brutal homicídio na noite desta segunda-feira (22) no Algodoal em Piracicaba. A captura do suspeito representa um importante avanço nas investigações do crime.

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Segundo as autoridades, o indivíduo era procurado por participação direta no assassinato e foi localizado após trabalho de inteligência e diligências realizadas pelas equipes policiais. A prisão aconteceu sem que o suspeito oferecesse resistência.