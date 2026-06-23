24 de junho de 2026
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ESCURECEU O TEMPO

Chuva forte e ventania atingem Piracicaba nesta terça-feira

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Will Baldine/JP
A chuva veio acompanhada de fortes ventos e um céu mais escuro, mais nublado, trazendo aquele friozinho pra acompanhar
A chuva veio acompanhada de fortes ventos e um céu mais escuro, mais nublado, trazendo aquele friozinho pra acompanhar

Uma forte chuva atingiu a cidade de piracicaba nesta terça-feira, por volta das 16h20 da tarde. A chuva veio acompanhada de fortes ventos e um céu mais escuro, mais nublado, trazendo aquele friozinho pra acompanhar.

Saiba mais:

A previsão indica que as pancadas de chuva podem ocorrer em diferentes períodos do dia, principalmente entre a tarde e a noite. Em alguns momentos, as precipitações poderão vir acompanhadas de rajadas de vento, o que exige atenção redobrada de motoristas, motociclistas e pedestres.

Além da chuva, o aumento da umidade deve influenciar diretamente nas temperaturas. As madrugadas devem continuar mais frias, com mínimas em torno de 13°C. Já durante as tardes, os termômetros não devem ultrapassar os 23°C, mantendo o clima ameno ao longo da semana.

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