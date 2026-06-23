A previsão indica que as pancadas de chuva podem ocorrer em diferentes períodos do dia, principalmente entre a tarde e a noite. Em alguns momentos, as precipitações poderão vir acompanhadas de rajadas de vento, o que exige atenção redobrada de motoristas, motociclistas e pedestres.

Os moradores de Piracicaba devem enfrentar uma semana de tempo instável. De acordo com a previsão meteorológica, a cidade terá dias com chuva e ventos fortes, consequência da alta instabilidade climática que atua sobre a região.

Além da chuva, o aumento da umidade deve influenciar diretamente nas temperaturas. As madrugadas devem continuar mais frias, com mínimas em torno de 13°C. Já durante as tardes, os termômetros não devem ultrapassar os 23°C, mantendo o clima ameno ao longo da semana.

Segundo os institutos meteorológicos, a combinação entre a umidade presente na atmosfera e a passagem de sistemas atmosféricos sobre o interior paulista favorece a formação de áreas de instabilidade, mantendo as condições para chuva nos próximos dias.

Apesar da predominância do tempo instável, podem ocorrer períodos de melhora, com abertura de sol entre as nuvens em alguns momentos. No entanto, essas melhorias devem ser passageiras, já que a previsão aponta para a continuidade das condições de chuva até o fim da semana.