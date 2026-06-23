Os acordes de grandes mestres da música clássica e romântica estão prestes a ecoar em um dos cenários mais charmosos de Piracicaba. Nesta sexta-feira (26), às 20h, o Teatro do Engenho (Teatro Erotídes de Campos) - Av. Maurice Allain, 454 - será o palco de uma apresentação especial da Orquestra de Câmara de Piracicaba (OCP). O evento promete conectar a comunidade a um repertório refinado, executado por músicos que transformam técnica em pura emoção.

Fruto do amadurecimento da Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) e sob a gestão da APEC (Associação Piracicabana de Educação e Cultura), a OCP se consolidou como um polo de aperfeiçoamento e profissionalização artística na região. Para esta noite especial, o público pode esperar uma imersão sonora que vai desde a sutileza do "Concerto para Cordas" e da "Serenata para cordas" de V. Kalinnikov, até o lirismo profundo de "Koll Nidrei", de M. Bruch, que terá o violoncelista Raphael Oliveira como solista.

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