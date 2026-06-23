Os acordes de grandes mestres da música clássica e romântica estão prestes a ecoar em um dos cenários mais charmosos de Piracicaba. Nesta sexta-feira (26), às 20h, o Teatro do Engenho (Teatro Erotídes de Campos) - Av. Maurice Allain, 454 - será o palco de uma apresentação especial da Orquestra de Câmara de Piracicaba (OCP). O evento promete conectar a comunidade a um repertório refinado, executado por músicos que transformam técnica em pura emoção.
Fruto do amadurecimento da Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) e sob a gestão da APEC (Associação Piracicabana de Educação e Cultura), a OCP se consolidou como um polo de aperfeiçoamento e profissionalização artística na região. Para esta noite especial, o público pode esperar uma imersão sonora que vai desde a sutileza do "Concerto para Cordas" e da "Serenata para cordas" de V. Kalinnikov, até o lirismo profundo de "Koll Nidrei", de M. Bruch, que terá o violoncelista Raphael Oliveira como solista.
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O grande ponto alto da noite promete ser a execução do "Concerto para violino em ré menor", de Felix Mendelssohn, conduzido pelo experiente solista Felipe Porsebon, que traz na bagagem mais de 20 anos de dedicação ao instrumento. Escrita pelo compositor alemão quando ele tinha apenas 14 anos, a obra é famosa por desafiar o músico e extrair cores e nuances raramente vistas em composições precoces.
Em tom de entusiasmo, Porsebon destaca a beleza dos movimentos da peça e a sintonia com o grupo. "O público pode esperar um concerto muito musical. O segundo movimento tem melodias lindas e cores diferentes, enquanto o terceiro é extremamente enérgico, com notas rápidas", revela o violinista, que define o processo de ensaios com os talentosos integrantes da OCP como uma experiência ímpar e de muita dedicação.
Como garantir seu ingresso
Por se tratar de um evento de alto nível com entrada gratuita, os ingressos costumam ser muito disputados. A reserva oficial online deve ser feita antecipadamente através do site megabilheteria.com. Até o momento da publicação desta matéria, ainda existem setores com assentos disponíveis, mas a recomendação é garantir o seu lugar o quanto antes para não perder a oportunidade.
Para quem não conseguir realizar a reserva pela internet, a organização preparou uma alternativa. Serão disponibilizados 100 ingressos físicos diretamente na bilheteria do Teatro do Engenho, exatamente 1 hora antes do início do espetáculo. Uma chance imperdível de prestigiar a cultura local e vivenciar a música erudita em sua forma mais vibrante.