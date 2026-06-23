O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou nesta terça-feira (23) uma resolução que estabelece novas regras para a atuação de crianças e adolescentes em plataformas digitais como Instagram, TikTok e Facebook. A medida busca reforçar a proteção de menores que produzem ou participam de conteúdos na internet, especialmente os chamados influenciadores mirins.

A norma surge após a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Digital, que ampliou exigências de segurança e responsabilidade no ambiente online, incluindo a necessidade de autorização judicial para atividades artísticas e de exposição pública de menores.

Atuação digital passa a exigir alvará judicial

Pela nova regulamentação, a participação de crianças e adolescentes em conteúdos digitais dependerá de alvará emitido pela Justiça. A autorização será obrigatória tanto para produções em perfis próprios quanto em contas de responsáveis ou terceiros.