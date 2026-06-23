24 de junho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
REGULAÇÃO

Justiça vai controlar atuação de menores nas redes sociais; VEJA

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem gerada por IA
CNJ aprovou nesta terça-feira (23) uma resolução que estabelece novas regras para a atuação de crianças e adolescentes em plataformas digitais como Instagram, TikTok e Facebook.
CNJ aprovou nesta terça-feira (23) uma resolução que estabelece novas regras para a atuação de crianças e adolescentes em plataformas digitais como Instagram, TikTok e Facebook.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou nesta terça-feira (23) uma resolução que estabelece novas regras para a atuação de crianças e adolescentes em plataformas digitais como Instagram, TikTok e Facebook. A medida busca reforçar a proteção de menores que produzem ou participam de conteúdos na internet, especialmente os chamados influenciadores mirins.

A norma surge após a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Digital, que ampliou exigências de segurança e responsabilidade no ambiente online, incluindo a necessidade de autorização judicial para atividades artísticas e de exposição pública de menores.

Atuação digital passa a exigir alvará judicial

Pela nova regulamentação, a participação de crianças e adolescentes em conteúdos digitais dependerá de alvará emitido pela Justiça. A autorização será obrigatória tanto para produções em perfis próprios quanto em contas de responsáveis ou terceiros.

Os documentos terão validade máxima de 12 meses para crianças e de até 18 meses para adolescentes, podendo ser revistos ou alterados pelo juiz a qualquer momento, caso haja necessidade de proteção adicional. A norma passa a valer após publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Proibições reforçam proteção contra exploração

A resolução também detalha uma série de situações em que a participação de menores é proibida. Em ordem reorganizada, ficam vedados conteúdos que envolvam:

  • exploração infantil ou qualquer forma de trabalho infantil perigoso ou abusivo
  • publicidade infantil considerada abusiva ou direcionada de forma indevida
  • exposição a discursos de ódio, discriminação ou violência contra grupos vulneráveis
  • conteúdos de caráter sexual, erótico ou degradante
  • situações que violem direitos fundamentais da criança ou do adolescente
  • participação em jogos de azar, apostas, loterias ou práticas equivalentes

Pedido de autorização exigirá informações detalhadas

Para obter o alvará, responsáveis legais ou interessados deverão apresentar uma série de dados à Justiça, incluindo a descrição completa da atividade artística ou digital. O pedido deve conter roteiros, contratos e identificação de todos os envolvidos na produção.

Também serão exigidas informações sobre monetização, publicidade, parcerias comerciais, frequência de exposição do menor e possíveis vínculos com agências, anunciantes ou empresas de tecnologia. Aspectos como rotina, saúde e situação escolar da criança ou adolescente também deverão ser informados.

Avaliação judicial e participação do Ministério Público

Na análise dos pedidos, o juiz deverá considerar fatores como compatibilidade da atividade com a idade, impactos no desenvolvimento físico e emocional e possíveis sinais de exploração ou pressão indevida.

Em situações de conflito de interesses entre responsáveis e menores, a Justiça deverá adotar medidas para garantir a proteção adequada da criança ou adolescente. O Ministério Público terá participação obrigatória em todos os processos.

Banco nacional e controle de rendimentos

A resolução também prevê a criação de um banco nacional com registros de todos os alvarás concedidos, permitindo maior fiscalização por órgãos como o próprio Ministério Público.

Outro ponto importante é a proteção financeira dos menores. O texto sugere a criação de reservas patrimoniais ou aplicações em nome da criança ou adolescente, além de mecanismos de controle sobre o uso dos rendimentos. O objetivo é evitar exploração econômica e garantir que os valores sejam preservados para o futuro.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários