Diversos programas podem ser solicitados por cidadãos que atendem aos critérios estabelecidos pelo Governo Federal. No entanto, a falta de informação, dificuldades de acesso aos meios digitais e problemas na atualização cadastral ainda impedem que parte da população utilize esses direitos.

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é utilizado como principal instrumento de identificação e inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais. Embora seja amplamente associado ao Bolsa Família, o cadastro também permite o acesso a outros benefícios oferecidos pelo poder público.

Entre os benefícios disponíveis está a Identidade Jovem (ID Jovem), destinada a pessoas entre 15 e 29 anos inscritas no CadÚnico. O documento garante acesso a vagas gratuitas ou descontos no transporte interestadual, além da concessão de meia-entrada em atividades culturais, esportivas e de lazer. O benefício é regulamentado pelo Decreto nº 8.537, de 2015.

Outro programa é a Carteira da Pessoa Idosa, que assegura gratuidade ou desconto no transporte coletivo interestadual para pessoas com 60 anos ou mais que não possuam comprovação formal de renda. O documento prevê a reserva de duas vagas gratuitas por veículo ou desconto mínimo de 50% quando as vagas já estiverem ocupadas, conforme estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa.

Famílias residentes em regiões afetadas pela escassez de água também podem ser atendidas pelo Programa Cisternas. A iniciativa promove a instalação de estruturas para captação e armazenamento da água da chuva, destinada ao consumo doméstico, à produção de alimentos e à criação de animais.