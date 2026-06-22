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CULTURA JAPONESA

Japão na Praça em Piracicaba: Veja a programação completa

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
De demonstrações de artes marciais a shows de K-Pop, confira a programação completa do evento que vai agitar o fim de semana piracicabano.
De demonstrações de artes marciais a shows de K-Pop, confira a programação completa do evento que vai agitar o fim de semana piracicabano.

O coração de Piracicaba será o palco de uma grande imersão cultural entre os dias 26 e 28 de junho. A Praça José Bonifácio, localizada na região central da cidade, vai abrigar a nova edição do festival Japão na Praça, um evento totalmente gratuito organizado pelo Clube Cultural Recreativo Nipo Brasileiro de Piracicaba. O encontro promete conectar o público a uma rica mistura de sabores tradicionais, apresentações musicais, danças folclóricas e exibições artísticas.

A celebração ganha um tom ainda mais marcante por ocorrer logo após o Dia da Imigração Japonesa no Brasil, que completou 118 anos na última quinta-feira (18). O marco relembra a chegada do navio Kasato Maru ao litoral de Santos em 1908, dando início à trajetória dos pioneiros que influenciaram profundamente a agricultura, os costumes e a identidade do povo brasileiro.

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Quem passar pelo local durante os três dias de festa poderá testemunhar de perto toda a vibração e o ritmo dos tambores de Taiko, além das delicadas coreografias de Odori, expressões artísticas que carregam séculos de história. A grade de atividades também abre espaço para a demonstração de artes marciais tradicionais, como o Judô e o Kendô, reforçando os valores de disciplina e respeito herdados do oriente.

No setor gastronômico, uma verdadeira feira de culinária asiática promete conquistar o paladar dos visitantes com pratos icônicos e sobremesas artesanais. Para o público jovem e fã de cultura pop, o festival reserva o tradicional concurso de cosplay, que costuma colorir a praça com vestimentas inspiradas em grandes sucessos dos animes, mangás e videogames. O espaço é aberto para toda a família e perfeitamente adaptado para receber os animais de estimação.

Veja a programação completa

Sexta-feira, 26 de junho

  • 18:00 - Abertura ao público
  • 19:00 - Abertura Pedro com o Grupo Todos Nós
  • 19:15 - Guerreiras do K-Pop
  • 19:30 - Show: Os Londrinos
  • 21:00 - Odori: Grupo Ikigai - Nipo Piracicaba
  • 21:30 - Grupo Todos Nós
  • 22:00 - Encerramento

Sábado, 27 de junho

  • 10:00 - Abertura ao público
  • 11:00 - Projeto Social Educando
  • 12:00 - Abertura Pedro com Grupo Todos Nós
  • 12:45 - Taiko: Kyuryu Daiko
  • 13:00 - Karaoke Adulto - Nipo Piracicaba
  • 13:15 - Karaoke Kids - Nipo Piracicaba
  • 13:30 - Kimie Buyo e Grupo Kitaguni No Haru
  • 13:45 - Taiko e Shishimai: Yuriki No Kizuna Eisa Daiko
  • 14:15 - Guerreiras do K-Pop
  • 14:30 - Taiko: Ishin Denshin Wadaiko
  • 15:00 - Show: Luis Yabiku
  • 15:30 - Odori: Komadori Dansu
  • 16:00 - Kendô: Shido Dojo
  • 16:30 - Judô
  • 17:00 - Abertura Autoridades
  • 18:00 - Workshop Shishimai: Yuriki No Kizuna Eisa Daiko
  • 18:30 - Kenjutsu e Iaido: Shido Dojo
  • 19:00 - Taiko: Ishin Denshin Wadaiko
  • 19:30 - Taiko e Shishimai: Yuriki No Kizuna Eisa Daiko
  • 20:00 - Odori: Komadori Dansu
  • 20:30 - Odori: Grupo Ikigai - Nipo Piracicaba
  • 21:00 - Show: Grupo Todos Nós
  • 22:00 - Encerramento

Domingo, 28 de junho

  • 10:00 - Abertura ao público
  • 12:00 - Abertura Pedro Kizutani com Grupo Todos Nós
  • 12:30 - Taiko: Ryukyu Koku Matsuri Daiko - Filial Campinas
  • 12:45 - Karaoke Kids - Nipo Piracicaba
  • 13:00 - Taiko: Kaizen Daiko
  • 13:30 - Mitsuba Yosakoi Soran
  • 14:00 - Karaoke Adulto e Kimie Buyo
  • 14:30 - Mago dos Balões: Luciano Takeda
  • 15:00 - Odori: Ikigai - Nipo Piracicaba
  • 15:30 - Concurso Cosplay
  • 16:30 - Mitsuba Yosakoi Soran
  • 17:00 - Resultado Concurso Cosplay
  • 17:15 - Taiko: Ryukyu Koku Matsuri Daiko - Filial Campinas
  • 17:45 - Show: Grupo Todos Nós e Guerreiras do K-Pop
  • 18:30 - Encerramento

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