O coração de Piracicaba será o palco de uma grande imersão cultural entre os dias 26 e 28 de junho. A Praça José Bonifácio, localizada na região central da cidade, vai abrigar a nova edição do festival Japão na Praça, um evento totalmente gratuito organizado pelo Clube Cultural Recreativo Nipo Brasileiro de Piracicaba. O encontro promete conectar o público a uma rica mistura de sabores tradicionais, apresentações musicais, danças folclóricas e exibições artísticas.
A celebração ganha um tom ainda mais marcante por ocorrer logo após o Dia da Imigração Japonesa no Brasil, que completou 118 anos na última quinta-feira (18). O marco relembra a chegada do navio Kasato Maru ao litoral de Santos em 1908, dando início à trajetória dos pioneiros que influenciaram profundamente a agricultura, os costumes e a identidade do povo brasileiro.
VEJA MAIS:
- 118 anos: Dia da Imigração Japonesa celebra legado vivo no Brasil
- São João do Tupi lidera última semana junina em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais not\ícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.\
Quem passar pelo local durante os três dias de festa poderá testemunhar de perto toda a vibração e o ritmo dos tambores de Taiko, além das delicadas coreografias de Odori, expressões artísticas que carregam séculos de história. A grade de atividades também abre espaço para a demonstração de artes marciais tradicionais, como o Judô e o Kendô, reforçando os valores de disciplina e respeito herdados do oriente.
No setor gastronômico, uma verdadeira feira de culinária asiática promete conquistar o paladar dos visitantes com pratos icônicos e sobremesas artesanais. Para o público jovem e fã de cultura pop, o festival reserva o tradicional concurso de cosplay, que costuma colorir a praça com vestimentas inspiradas em grandes sucessos dos animes, mangás e videogames. O espaço é aberto para toda a família e perfeitamente adaptado para receber os animais de estimação.
Veja a programação completa
Sexta-feira, 26 de junho
- 18:00 - Abertura ao público
- 19:00 - Abertura Pedro com o Grupo Todos Nós
- 19:15 - Guerreiras do K-Pop
- 19:30 - Show: Os Londrinos
- 21:00 - Odori: Grupo Ikigai - Nipo Piracicaba
- 21:30 - Grupo Todos Nós
- 22:00 - Encerramento
Sábado, 27 de junho
- 10:00 - Abertura ao público
- 11:00 - Projeto Social Educando
- 12:00 - Abertura Pedro com Grupo Todos Nós
- 12:45 - Taiko: Kyuryu Daiko
- 13:00 - Karaoke Adulto - Nipo Piracicaba
- 13:15 - Karaoke Kids - Nipo Piracicaba
- 13:30 - Kimie Buyo e Grupo Kitaguni No Haru
- 13:45 - Taiko e Shishimai: Yuriki No Kizuna Eisa Daiko
- 14:15 - Guerreiras do K-Pop
- 14:30 - Taiko: Ishin Denshin Wadaiko
- 15:00 - Show: Luis Yabiku
- 15:30 - Odori: Komadori Dansu
- 16:00 - Kendô: Shido Dojo
- 16:30 - Judô
- 17:00 - Abertura Autoridades
- 18:00 - Workshop Shishimai: Yuriki No Kizuna Eisa Daiko
- 18:30 - Kenjutsu e Iaido: Shido Dojo
- 19:00 - Taiko: Ishin Denshin Wadaiko
- 19:30 - Taiko e Shishimai: Yuriki No Kizuna Eisa Daiko
- 20:00 - Odori: Komadori Dansu
- 20:30 - Odori: Grupo Ikigai - Nipo Piracicaba
- 21:00 - Show: Grupo Todos Nós
- 22:00 - Encerramento
Domingo, 28 de junho
- 10:00 - Abertura ao público
- 12:00 - Abertura Pedro Kizutani com Grupo Todos Nós
- 12:30 - Taiko: Ryukyu Koku Matsuri Daiko - Filial Campinas
- 12:45 - Karaoke Kids - Nipo Piracicaba
- 13:00 - Taiko: Kaizen Daiko
- 13:30 - Mitsuba Yosakoi Soran
- 14:00 - Karaoke Adulto e Kimie Buyo
- 14:30 - Mago dos Balões: Luciano Takeda
- 15:00 - Odori: Ikigai - Nipo Piracicaba
- 15:30 - Concurso Cosplay
- 16:30 - Mitsuba Yosakoi Soran
- 17:00 - Resultado Concurso Cosplay
- 17:15 - Taiko: Ryukyu Koku Matsuri Daiko - Filial Campinas
- 17:45 - Show: Grupo Todos Nós e Guerreiras do K-Pop
- 18:30 - Encerramento