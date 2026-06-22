O coração de Piracicaba será o palco de uma grande imersão cultural entre os dias 26 e 28 de junho. A Praça José Bonifácio, localizada na região central da cidade, vai abrigar a nova edição do festival Japão na Praça, um evento totalmente gratuito organizado pelo Clube Cultural Recreativo Nipo Brasileiro de Piracicaba. O encontro promete conectar o público a uma rica mistura de sabores tradicionais, apresentações musicais, danças folclóricas e exibições artísticas.

A celebração ganha um tom ainda mais marcante por ocorrer logo após o Dia da Imigração Japonesa no Brasil, que completou 118 anos na última quinta-feira (18). O marco relembra a chegada do navio Kasato Maru ao litoral de Santos em 1908, dando início à trajetória dos pioneiros que influenciaram profundamente a agricultura, os costumes e a identidade do povo brasileiro.

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