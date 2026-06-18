18 de junho marca uma das datas mais simbólicas da história multicultural brasileira. Neste dia, em 1908, o navio Kasato Maru atracou no Porto de Santos trazendo os primeiros imigrantes japoneses ao país e dando início a uma trajetória que, 118 anos depois, continua presente no cotidiano de milhões de brasileiros.

Atualmente, o Brasil abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão, com cerca de 2,7 milhões de japoneses e descendentes. A influência dessa imigração ultrapassa as tradições familiares e pode ser observada em diferentes áreas, da alimentação à agricultura, passando pela arte, pelo turismo e pelos grandes eventos culturais que movimentam cidades de todo o país.

Mais de um século após a chegada dos pioneiros, a data é celebrada não apenas como um marco histórico, mas também como o reconhecimento de uma herança que ajudou a moldar a identidade brasileira e fortaleceu os laços entre duas culturas separadas por milhares de quilômetros.