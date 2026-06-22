A cerimônia, proposta pelo vereador Pedro Kawai (PSDB), destaca a contribuição da comunidade japonesa para o desenvolvimento cultural e esportivo de Piracicaba. Neste ano, serão homenageados Akihiko Ando, Areadne Aquemi Komastu e Raquel Cristina de Oliveira Kobayashi, reconhecidos por sua atuação e representatividade junto à comunidade nikkei.

A força da tradição, da disciplina e da cultura japonesa será celebrada nesta terça-feira (23), às 19h30, durante uma reunião solene promovida pela Câmara Municipal de Piracicaba. O evento, realizado no Salão Nobre “Helly de Campos Melges” (Rua Alferes José Caetano, 834 - Centro), marca as comemorações do Dia Municipal do Karate-Do, do Dia Municipal do Judô e do Dia Municipal da Comunidade Japonesa, reunindo homenagens a personalidades que ajudam a manter vivo esse legado na cidade.

Além da celebração cultural, a solenidade evidencia a importância das artes marciais orientais na formação de valores como respeito, disciplina e superação. No judô, modalidade criada por Jigoro Kano em 1882, o homenageado será Henrique Carlos Serra Azul Guimarães. A prática, que conquistou milhões de adeptos ao redor do mundo, vai além da competição esportiva e busca o fortalecimento físico, mental e espiritual de seus praticantes.

O karate-do também terá espaço de destaque na cerimônia. Conhecida como a “arte das mãos vazias”, a modalidade chegou ao Brasil com os imigrantes japoneses e se consolidou como uma importante ferramenta de desenvolvimento pessoal. Neste ano, receberão homenagens Clodoaldo Henrique Inácio Pires, Marco Antônio Campos e Mauzler Paoli, representantes da dedicação e do crescimento da modalidade em Piracicaba.

A programação também inclui a entrega das moções de aplausos 145/2026 e 156/2026 aos atletas Wellington Felipe da Silva Serri e Gabriel Yudi Chinen, pelos resultados e pela trajetória no Kobudo, arte marcial tradicional japonesa voltada ao uso de armas antigas. O reconhecimento reforça a relevância das práticas orientais na preservação da cultura japonesa e na formação esportiva de novas gerações.