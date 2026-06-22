24 de junho de 2026
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SAIU E MATOU

Homem na 'saidinha' é preso por participação em morte de padeiro

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
O padeiro foi arrancado da cama e executado na Área de Lazer.
O padeiro foi arrancado da cama e executado na Área de Lazer.

  A Polícia Civil esclareceu rapidamente o brutal assassinato de um padeiro de 34 anos encontrado morto na manhã deste domingo (21), na Área de Lazer do Cecap, em Piracicaba. Dois suspeitos foram presos, entre eles um detento beneficiado pela saída temporária, enquanto um terceiro envolvido, colega de trabalho da vítima, continua foragido.

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Segundo informações, o crime teria sido motivado por vingança. O principal suspeito, colega de trabalho da vítima, foi demitido da padaria na última sexta-feira (19). Inconformado, ele teria planejado a execução com a ajuda de dois comparsas.

Na madrugada deste domingo (21), o trio invadiu o dormitório onde a vítima dormia, a retirou à força e a levou até a Área de Lazer do Cecap, onde ocorreu o assassinato.

As investigações avançaram rapidamente e permitiram identificar os envolvidos. Dois acabaram presos e um segue sendo procurado.

Um dos detidos estava em “saidinha” e deveria retornar ao sistema prisional nesta segunda-feira (22). Ele possui antecedentes por tentativa de homicídio.

O caso foi registrado como homicídio qualificado, sequestro, organização criminosa e coação no curso do processo. Informações sobre o paradeiro do foragido podem ser repassadas anonimamente pelo telefone 181.

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