A Polícia Civil esclareceu rapidamente o brutal assassinato de um padeiro de 34 anos encontrado morto na manhã deste domingo (21), na Área de Lazer do Cecap, em Piracicaba. Dois suspeitos foram presos, entre eles um detento beneficiado pela saída temporária, enquanto um terceiro envolvido, colega de trabalho da vítima, continua foragido.

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Segundo informações, o crime teria sido motivado por vingança. O principal suspeito, colega de trabalho da vítima, foi demitido da padaria na última sexta-feira (19). Inconformado, ele teria planejado a execução com a ajuda de dois comparsas.